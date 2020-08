AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 10/8, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Phúc (33 tuổi, trú tại thị trấn Đất Đỏ) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân nên đối tượng Phúc đã dùng dao đâm anh Huỳnh Đăng Khoa (30 tuổi) và anh Huỳnh Văn Long (24 tuổi), cùng trú tại thị trấn Đất Đỏ gây thương tích. (Ngô Huy)

Tàng trữ ma túy bị bắt

Ngày 10/8, Công an huyện Long Điền cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Trần Phú Hưng (28 tuổi, trú tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) đang có hành vi tàng trữ trái phép 3 gói ma túy đá tại khu vực thị trấn Long Hải, tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ thêm 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Cơ quan Công an tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Cũng với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng Huỳnh Hồng Tâm (45 tuổi, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) đã bị Công an TP Vũng Tàu bắt quả tang khi đang tàng trữ 1 gói ma túy đá tại nơi cư trú của đối tượng này. Công an TP Vũng Tàu tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc. (Huy Na)

Mất trộm

Ngày 10/8, Công an TP Vũng Tàu điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Đình Bắc (18 tuổi, trú tại phường 11, TP Vũng Tàu) để 1 xe máy hiệu SH Mode BKS: 72C1-45980 tại khu vực phường 5, TP. Vũng Tàu thì bị kẻ gian lấy trộm. (Huy Ngô)