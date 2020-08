Triệt phá vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc

Ngày 11/8, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an TT. Long Hải, huyện Long Điền tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc đối với đại diện cửa hàng Nguyễn (tổ 1/149, Ô 1, KP.Hải Bình, TT. Long Hải).

Trước đó, vào 16 giờ ngày 10/8, trong khi làm nhiệm vụ tại TT. Long Hải, huyện Long Điền, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an TT. Long Hải phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 72C-06266 do tài xế Nguyễn Hoàng Minh (SN 1983, trú tại xã An Nhứt, huyện Long Điền) đang vận chuyển các loại hàng hóa như túi xách, giày dép, mắt kính từ cửa hàng Nguyễn do ông Nguyễn Vũ Minh Trí (SN 1983, trú tại TT. Long Hải, huyện Long Điền) làm chủ lên xe để vận chuyển đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra, tài xế Minh không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp và nguồn gốc liên quan đến số hàng hóa trên. Cùng lúc, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra kho và cửa hàng Nguyễn và phát hiện các loại hàng hóa như: giày, dép, túi xách, valy, quần áo, mắt kính… trên sản phẩm có in, dán các nhãn hiệu bằng tiếng nước ngoài: Adidas, LV, Gucci, Dior… với tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Vũ Minh Trí, chủ cửa hàng đi vắng, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (vợ ông Trí) không cung cấp được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp và nguồn gốc liên quan đến số hàng hóa trên. Qua đấu tranh khai thác, bà Thủy khai nhận số hàng trên được vợ chồng bà mua từ chợ Đồng Xuân (Hà Nội), chợ Lớn và chợ An Đông (TP. Hồ Chí Minh) về bán lại để kiếm lời. Hằng ngày, bà Thủy đem các mặt hàng trên livestream trên mạng để bán cho khách. Khi khách đặt hàng thì gần 10 nhân viên tại cửa hàng sẽ ghi lại địa chỉ của khách để chuyển giao hàng. Trung bình mỗi ngày vợ chồng bà bán ra khoảng 60 triệu đồng tiền hàng, chỉ tính riêng trong tháng 7 bán hơn 1,7 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy về hành vi “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ”, đồng thời niêm phong, thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để phục vụ công tác điều tra.

MINH NHÂN