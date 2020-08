Bắt vụ kinh doanh hàng hóa trái phép với giá trị 1 tỷ đồng

Ngày 11/8, lực lượng Biên phòng tỉnh đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ” của chủ cửa hàng Nguyễn (khu phố Hải Bình, TT. Long Hải, huyện Long Điền).

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đại diện cửa hàng Nguyễn để làm rõ hành vi “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ”.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 10/8, tại trước cửa hàng trên, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (huyện Long Điền) chủ trì phối hợp Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đội Quản lý thị trường số 5 và Công an TT. Long Hải tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 72C-06266 do tài xế N.M.T. (SN 1983, ngụ tại xã An Nhứt, huyện Long Điền) điều khiển, đang vận chuyển hàng hóa từ trong cửa hàng Nguyễn ra xe. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của hàng hóa.

Các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bên trong cửa hàng Nguyễn.

Tiếp tục kiểm tra kho hàng của cửa hàng Nguyễn do ông N.V.M.T. (SN 1982, ngụ tại TT. Long Hải) là đại diện hộ kinh doanh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt hàng, như: túi xách, giày dép, quần áo, mắt kính… với tổng giá trị ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Trên sản phẩm có in, dán các nhãn hiệu bằng tiếng nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng không cung cấp được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của hàng hóa.

Theo lời khai ban đầu của nhân viên và đại diện cửa hàng, số hàng trên được mua từ một số chợ ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Phương thức hoạt động của quán là không mở cửa bán hàng trực tiếp mà chỉ bán livestream qua mạng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ tang vật vi phạm.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM - HẢI KHÔI