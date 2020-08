AN NINH - TRẬT TỰ

Tự tông vào vòng xoay tử vong

Ngày 9/8, Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 72C1-574.09 do anh Ng.Đ.Q. (SN 1987, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường 30/4 thì tông vào vòng xoay đường 30/4 và đường Bình Giã. Hậu quả, anh Q. tử vong. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/8, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Tống Quốc Thiên Tinh (SN 1982, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại TT.Long Hải lực lượng Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an TT.Long Hải bắt quả tang Tinh đang tàng trữ 2 gói nhỏ ma túy đá (do đối tượng khai nhận). (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 9/8, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc dưới hình thức chơi bài cào tố ăn tiền xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, tại nhà Nguyễn Văn Kim (SN 1986) ở ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Kim đang tổ chức cho 4 đối tượng đánh bạc. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 1,6 triệu đồng và 2 bộ bài tây loại 52 lá. (Trí Nhân)

Trộm máy trộn bê tông

Ngày 9/8, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại công trình xây dựng thuộc tổ 5, KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ đối tượng Lê Văn Bình (SN 1974, trú tại TX. Phú Mỹ) cùng đối tượng Ánh (chưa rõ lai lịch) đi trên mô tô biển số 72H3 - 6539 để trộm máy trộn bê tông thì bị người dân phát hiện tri hô. Lúc này, Ánh nhảy khỏi xe chạy thoát còn Bình bị người dân bắt giữ cùng phương tiện giao công an xử lý. (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn Công an TP.Vũng Tàu thu giữ các xe máy, tài sản có đặc điểm sau: (1) hiệu Luvias màu xanh, biển số 72D1-19927, số khung RLCL1SK10FY024452, số máy 1SK1024458 và 1 biển số 72C1-91147; (2) Hiệu SYM màu đỏ, biển số 59K1-23951, số khung Y9X-039793, số máy QMI4-09662247; (3) ĐTDĐ hiệu Nokia màu hồng, Imel 1: 357757103411504, Imel 2: 357757105411502; (4) ĐTDĐ hiệu Oppo F1s mặt trước màu trắng, mặt sau màu vàng gold, Imel: 863632031990977.

Vậy ai là chủ sở hữu các tài sản trên liên hệ Công an TP. Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.241 hoặc 096.200.4532 gặp cán bộ Phạm Tiến Nam; 0937.380078 gặp cán bộ Nguyễn Quốc Tiến) để giải quyết.