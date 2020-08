AN NINH - TRẬT TỰ

Dâm ô với trẻ em

Ngày 6/8, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ dâm ô trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại 1 phòng trọ ở ấp 3, xã Tóc Tiên, Nguyễn Văn Phụng (SN 1974, trú tại TX.Phú Mỹ) đã có hành vi dâm ô với cháu C.Th.Nh (SN 2012, trú tại TX.Phú Mỹ). Sau đó, bác ruột của cháu Nh. phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 6/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đình Nguyên Khang (SN 1995, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại trước số 298, Nguyễn An Ninh, phường 7, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bắt quả tang Khang đang mua bán ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay. Qua điều tra mở rộng, Công an TP.Vũng Tàu bắt khẩn cấp Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) là người bán ma túy cho Khang. (Nguyễn Văn)

Tiêu thụ tài sản trộm cắp

Ngày 6/8, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã bàn giao Chu Viết Phượng (tên gọi khác: Cu Em, SN 1990, quê Bình Phước) để Công an TX.Phú Mỹ điều tra theo thẩm quyền về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó, Phượng gây án tại TX.Phú Mỹ rồi lẩn trốn. PC02 phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ Phượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Phước. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 6/8, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Nippon Steel, KCN Phú Mỹ 2, TX. Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, kẻ gian đã đột nhập vào công ty trên trộm 9 tấm đan đậy mương thoát nước và 1 ĐTDĐ hiệu Samsung. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 6/8, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, tại ấp Phú Giao 2, TT. Ngãi Giao, do có mâu thuẫn nên anh Lê Sỹ Việt Anh (SN 1991, huyện Châu Đức) bị Nguyễn Dư Tuấn (SN 1987) và Nguyễn Dư Tuấn Vũ (SN 1993, trú tại huyện Châu Đức) dùng dao chém gây thương tích nặng. (Nguyễn Anh)

Đánh bạc

Ngày 6/8, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại nhà Nguyễn Đức Kiên (SN 1969), ở tổ 5, KP. Phước Lộc, phường Tân Phước, lực lượng Công an phường Tân Phước bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bài phỏm ăn tiền. Tang vật thu giữ hơn 3,1 triệu đồng. (Sơn Khê)