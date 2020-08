AN NINH - TRẬT TỰ

Tông vào hàng rào, 1 người tử vong

Ngày 4/8, Công an huyện Xuyên Mộc đã xác định nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo kết quả điều tra, anh Ng.V.H. (SN 1998, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển xe mô tô biển số 72G1-697.32 lưu thông trên đường nông thôn thuộc ấp 1, xã Bàu Lâm, do không làm chủ tay lái, tốc độ nên đã tông vào hàng rào gây tai nạn. Hậu quả, anh H. tử vong tại hiện trường. (Nguyễn Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 4/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Hồ Duy Lâm (SN 2004, quê tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Thắng (SN 1991, quê tỉnh Thái Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại trước nhà số 183, Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bắt quả tang Lâm đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy dạng khay, 10 viên thuốc lắc. Qua điều tra mở rộng, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tại nơi ở của Thắng ở đường Hoàng Diệu, phường 1, TP.Vũng Tàu (người bán ma túy cho Lâm) 1 gói ma túy dạng khay. (Nguyễn Văn)

Hiếp dâm

Ngày 4/8, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra vụ hiếp dâm xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, do quen biết từ trước nên Trần Thế Vinh (SN 1986, trú tại Xuyên Mộc) chở chị H.Th.B.L. (SN 1992, trú tại huyện Xuyên Mộc) đi xem đất. Sau đó, Vinh chở chị L. đến khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu khống chế, dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm. (Phước An)

Bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 4/8, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra vụ bắt, giữ người trái pháp luật xảy ra tại KP.Long Phượng, TT.Long Điền. Qua xác minh được biết, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nên anh Bùi Vi Tân (SN 1982, trú tại TP.Bà Rịa) bị các đối tượng: Trương Thị Ngọc Dung (SN 1991), Trần Phương Tín (SN 1997) và Phan Thế Thanh (SN 1996, cùng trú tại KP.Long Phượng, TT.Long Điền) dùng dây trói vào cột sắt tại nhà của Tín. (Sơn Khê)

Thuê xe đem cầm cố

Ngày 4/8, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại KP.Hương Giang, phường Long Hương, TP.Bà Rịa, anh Lê Thanh Dũng (SN 1977, trú tại TP.Bà Rịa) cho một người thanh niên tên Phong (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê xe ô tô du lịch tự lái biển số 72A-247.80 trong thời hạn 10 ngày sẽ giao xe và trả tiền. Tuy nhiên, đến nay, Phong không trả xe và không liên lạc được. Qua điều tra, Công an TP.Bà Rịa đã tạm giữ xe ô tô trên tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường 11, TP.Vũng Tàu. (Trí Nhân)

Đánh bạc

Ngày 4/8, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại quán cà phê Ngọc Anh, KP2, phường Phước Nguyên, lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua. Tang vật thu giữ 350 ngàn đồng. Trong 7 đối tượng, có 2 đối tượng gồm: Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1983, trú tại TP.Bà Rịa) và Bạch Thị Hậu (SN 1992, quê Đồng Nai) đã vị Công an phường Phước Nguyên xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc vào ngày 20/3/2020. (Lê Nguyễn)