Đề xuất phạt khách sạn 18,8 triệu đồng

Chiều 22/7, ông Trần Bá Việt, Trưởng Phòng VH-TT, Trưởng Đoàn Kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu, cho biết, Đoàn Kiểm tra đã làm việc với đại diện khách sạn The Dreamer Hotel (số 6, La Văn Cầu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Kết quả buổi làm việc, đại diện khách sạn xác nhận các vi phạm liên quan đến nhóm khách 4 người lưu trú đêm 18/7 sau đó tung clip “xả rác khắp phòng trên facebook” gồm: Bán quá giá kê khai với cơ quan chức năng (kê khai 1 triệu đồng/phòng nhưng bán cho du khách 2,2 triệu đồng/phòng) và không khai báo lưu trú.

Căn phòng nơi nhóm du khách xả rác rồi quay clip tung lên mạng facebook.

Sau buổi làm việc, căn cứ điểm h, khoản 4, điều 13, Nghị định 45/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, Đoàn Kiểm tra đề xuất UBND TP.Vũng Tàu xử phạt khách sạn trên 15 triệu đồng do hành vi không đúng giá niêm yết. Với số tiền chênh lệch 1,2 triệu đồng so với giá kê khai, xét trình bày của khách sạn, khách có ở thêm giờ, căn cứ điểm b, khoản 9, điều 13 Nghị định trên, Đoàn sẽ đề xuất UBND TP.Vũng Tàu truy thu số tiền 800 ngàn đồng nộp vào ngân sách. Đối với lỗi không khai báo lưu trú, mức xử phạt là 3 triệu đồng căn cứ vào Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, PCCC, phòng, chống bạo lực gia đình.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA