Ra mắt mô hình "Khu dân cư Lò Vôi tự quản về an ninh trật tự"

Ngày 20/7, UBMTTQVN xã Phước Hưng, huyện Long Điền đã tổ chức lễ ra mắt “Khu dân cư Lò Vôi tự quản về an ninh trật tự”.

Thực hiện mô hình, UBMTTQ xã phối hợp các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động hướng dẫn 17 tổ tự quản trong ấp tăng cường nắm tình hình tại địa bàn dân cư; vận động hộ gia đình không mắc tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Các tổ tự quản vận động thành viên trong tổ chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy ước về an ninh trật tự; tuần tra, canh gác khu dân cư; giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng...

Đây là ấp thứ 2 trong số 6 ấp của xã Phước Hưng triển khai mô hình này.

DIỄM QUỲNH