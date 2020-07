AN NINH - TRẬT TỰ

Xe mô tô lao lên vỉa hè, 3 người thương vong

Ngày 21/7, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 62A1-007.88 do anh Nguyễn Hoàng Ninh (SN 1987, quê TP.Hồ Chí Minh) điều khiển chở theo chị Ng.Th.M.Ng. (SN 1983, quê TP.Hồ Chí Minh) lưu thông trên đường Hạ Long hướng về bãi tắm Thùy Vân. Khi đến trước trụ đèn chiếu sáng số 1 Hạ Long (phường 2, TP.Vũng Tàu), xe mô tô va chạm vào bó vỉa hè theo chiều lưu thông sau đó tiếp tục va chạm với chị Đinh Hà Quỳnh Nhi (SN 1991, quê TP.Hồ Chí Minh) đang đi bộ. Hậu quả, chị Ng. tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn anh Ninh và chị Nhi bị thương. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 21/7, Công an TX.Phú Mỹ đã bàn giao Trần Huỳnh Phụng (SN 2005, quê TP.Hồ Chí Minh) để Công an TP.Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Phụng gây án tại TP.Hồ Chí Minh rồi bỏ trốn nên ngày 25/6/2020, Công an TP.Hồ Chí Minh phải ra quyết định truy nã. Phụng bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu phố 2, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ. (Nguyễn Văn)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 21/7, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Đạo Tấn Minh (SN 2001, quê Ninh Thuận) về hành vi giao cấu với trẻ em. Do có quan hệ tình cảm từ trước nên tại nhà nghỉ L.C, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa đối tượng Minh đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu Ng.Ng.Nh. (SN 2006, quê tỉnh Cà Mau). (Lê Nguyễn)

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 21/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lương Quang Sơn (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ đối với Lê Ngọc Huyền (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại chỗ ở của Huyền hẻm 762, đường 30/4 (phường 11, TP.Vũng Tàu), lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 2 đối tượng trên có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 15 gói nhỏ chứa ma túy tổng hợp dạng đá. (Sơn Khê)