AN NINH - TRẬT TỰ 20/7

Trộm tài sản

Ngày 20/7, Công an TX. Phú Mỹ cho biết đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Duy Ba (22 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Lê Hồng Phước (25 tuổi, trú tại xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) dựng 1 xe máy trong sân nhà thì bị Nguyễn Duy Ba lẻn vào lấy trộm. Phát hiện vụ việc, Lê Hồng Phước tri hô phối hợp quần chúng bắt giữ Nguyễn Duy Ba giao cho cơ quan công an xử lý. (Ngô Huy)

3 người thương vong do TNGT

* Công an huyện Châu Đức đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong. Khoảng 12 giờ trưa 20/7, xe máy biển số 60B6-332.16 do một phụ nữ tên Vân điều khiển chở theo sau là bà Nguyễn Thị Hà (59 tuổi, cả 2 cùng ngụ xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức), hướng từ Trung tâm thương mại huyện Châu Đức ra QL56. Khi đi đến ngã 4 giao lộ giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Trần Hưng Đạo thì xảy ra tai nạn với xe máy biển số 72F1-728.52 do Lê Vũ Bình (19 tuổi, quê Bến Tre, hiện đang tạm trú tại TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) điều khiển trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ Trung tâm VHTT-TT huyện Châu Đức về UBND huyện. Vụ tai nạn khiến bà Hà tử vong tại chỗ, bà Vân bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, 2 xe hư hỏng. (Thái Bình)

Hiện trường vụ tai nạn.

* Ngày 20/7, Công an TP.Bà Rịa điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 20 phút cùng ngày, xe ô tô tải biển số 94C-026.22 do Ngô Gia Tự (SN 1996, quê Nam Định) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ TX.Phú Mỹ về TP.Vũng Tàu. Khi đến Km62+250, thuộc KP.Núi Dinh, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa thì xảy ra tai nạn với bà Ng.Th.Tr. (SN 1962, trú tại TP.Bà Rịa) đang đi xe đạp qua đường. Hậu quả, bà Tr.tử vong. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 20/7, Công an huyện Châu Đức điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Do có mâu thuẫn từ trước nên Dương Đình Quang (24 tuổi, trú tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức) dùng tay đánh Hồ Văn Toàn (18 tuổi, trú tại TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức) gây thương tích ở miệng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. (Huy Na)