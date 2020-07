Góp phần bảo đảm an ninh trật tự

Phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ có số lượng lớn lao động nhập cư, chủ yếu tạm trú tại các khu trọ, đây cũng là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an ninh trật tự (ANTT), nếu không quản lý tốt. Với việc triển khai mô hình “Nhà trọ văn minh, không có tội phạm và TNXH” đã góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Công an phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ kiểm tra công tác lưu trú tại nhà trọ trên địa bàn phường.

Chúng tôi đến khu nhà trọ của ông Đồng Thanh Tưởng, KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân, nơi có 25 phòng đang cho thuê. Mặc dù khu trọ có nhiều phòng, người thuê trọ đã đi làm, nhưng khuôn viên bên ngoài được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ngay cổng vào nhà trọ đặt một tấm bảng “Nhà trọ văn minh” có ghi số điện thoại của chủ trọ và công an phường để người thuê nhà có thể thông tin kịp thời khi có vụ việc xảy ra. Ông Tưởng cho biết, vấn đề an ninh, phòng cháy chữa cháy được ông đặc biệt quan tâm để bảo đảm tài sản cho gia đình và tính mạng cho những người thuê trọ. Khi tham gia mô hình “Nhà trọ văn minh không có tội phạm và TNXH”, ông thường xuyên được công an phường cung cấp thông tin về tình hình ANTT, phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm để nhắc nhở người thuê trọ nâng cao cảnh giác, giữ gìn tài sản cá nhân, phòng ngừa tội phạm. “Là chủ nhà trọ, tôi luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc khai báo tạm trú, tạm vắng, đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý, điều tra, truy quét tội phạm. Vì vậy, khi có người đến thuê trọ khả nghi, tôi liền báo cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý”, ông Tưởng nói.

Còn ông Lâm Võ Vinh (KP.Phước Hưng, phường Mỹ Xuân) có 8 phòng trọ đang cho thuê cũng cho biết, để việc kinh doanh nhà trọ được ổn định, thuận lợi, an toàn, ngay từ khi đi vào hoạt động, ông đã đăng ký tham gia mô hình “Nhà trọ văn minh không có tội phạm và TNXH”. Theo đó, ông thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về đăng ký, quản lý cư trú và mỹ quan khu trọ. Nhờ vậy mà ANTT tại khu nhà trọ của ông Vinh luôn được bảo đảm. Theo ông, nguồn thu nhập chính của gia đình từ việc cho thuê phòng trọ. Vì vậy vấn đề bảo đảm an toàn cho người thuê cũng như giữ gìn an ninh trật tự luôn được gia đình ông đặc biệt quan tâm. Khách thuê phòng dù là công nhân đang làm ở các công ty hay lao động tự do thì ông cũng phải xem kỹ giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) bản gốc rồi mới cho thuê trọ.

Trung tá Hoàng Bá Hai, Trưởng Công an phường Mỹ Xuân cho biết, toàn phường có 9 khu phố với 137 tổ dân cư, hơn 900 hộ với 32.767 nhân khẩu thường trú. Trên địa bàn phường có 5 KCN và 1 cụm công nghiệp (CCN) với hàng trăm DN đang hoạt động, thu hút hàng ngàn lao động từ các địa phương khác đến làm việc. Để đáp ứng nhu cầu chỗ ở công nhân, người lao động trong các KCN, CCN, nhiều gia đình trên địa bàn phường đã đầu tư xây nhà trọ. Tính đến nay, toàn phường có 858 cơ sở kinh doanh nhà trọ, với hơn 21 ngàn người lưu trú thường xuyên. Trước đây, việc ăn, ở của công nhân trong các khu nhà trọ thiếu quản lý, kiểm soát chặt chẽ nên đã nảy sinh nhiều tiêu cực và tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT, an toàn xã hội ở địa phương.

Trước thực trạng trên, năm 2017, Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng mô hình “Nhà trọ văn minh, không có tội phạm và TNXH”, nhằm tăng cường quản lý, phòng, chống tội phạm và TNXH. Qua tuyên truyền vận động đến nay, đã có trên 700 chủ nhà trọ đăng ký thực hiện. Thông qua mô hình này, mỗi năm, các chủ nhà trọ và người dân đã cung cấp cho công an địa phương hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra nhanh các vụ việc về ANTT.

Đơn cử như, ngày 11/5, anh Lê Đình Hà (SN 1988, trú tại TX.Phú Mỹ) để xe máy biển số 72L1-1417 trước tiệm thạch cao Lê Hà, thuộc KP.Phước Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ thì bị Huỳnh Tấn Trường (SN 1994, trú tại huyện Long Điền) cùng đồng bọn trộm. Khi phát hiện vụ việc, người dân ở các khu trọ gần đó tri hô cùng nhau bắt đối tượng cùng tang vật giao công an xử lý.

Ông Nguyễn Thanh Diệu, Chủ tịch UBND phường Mỹ Xuân cho biết, mạng lưới an ninh nhân dân từ những khu nhà trọ an toàn trên địa bàn phường Mỹ Xuân đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ