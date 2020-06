Vững vàng nơi đầu sóng

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn tích cực rèn luyện, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển của tỉnh. Hải đội 2 cũng là một trong những đơn vị điển hình về thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của BĐBP tỉnh.

Lực lượng tàu BP 13.19.01 thuộc Hải đội Biên phòng 2 tuần tra trên biển.

TÍCH CỰC CỨU HỘ, CỨU NẠN

Hải đội Biên phòng 2 được giao nhiệm vụ quản lý khu vực biển tỉnh BR-VT. Đây là vùng biển có lưu lượng lớn tàu cá, tàu hàng, tàu dịch vụ hoạt động. Do điều kiện thời tiết trên vùng biển phạm vi đơn vị quản lý phức tạp, khó lường, nhất là trong mùa mưa bão nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền và ngư dân khi hành nghề. Trung tá Nguyễn Văn Huân, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 cho biết, xác định công tác tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trên biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, xem đây là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí đủ lực lượng, phương tiện kịp thời thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Nhờ đó trong 5 năm qua, Hải đội Biên phòng 2 đã trực tiếp cứu nạn thành công 17 tàu với 141 thuyền viên bị chìm trên biển, trở thành chỗ dựa tin cậy của ngư dân khi hành nghề trên biển và tạo được thiện cảm từ các hãng tàu quốc tế khi hoạt động trên vùng biển của tỉnh.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ cũng thường xuyên luyện tập theo từng phương án, tình huống tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển để xử lý nhanh trước mỗi sự cố, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Điển hình ngày 14/11/2019, tàu Yong Shun (quốc tịch Trung Quốc) chở 4.700 tấn thép phế liệu từ Hồng Kông về cảng Phú Mỹ. Khi đến khu vực phao số “0” thì bị cháy hầm hàng. Lúc này, trên tàu Yong Shun có 18 thuyền viên mang quốc tịch Myanmar và Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được thông tin, Hải đội 2 đã điều động phương tiện nhanh chóng cơ động ra vị trí tàu bị nạn để phối hợp chữa cháy. Đến 8 giờ 30 phút ngày 15/11, phương tiện của Hải đội 2 đưa 15 thuyền viên trên vào bờ và kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhờ kịp thời ứng cứu mà vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Lực lượng Hải đội Biên phòng 2 đưa 15 thuyền viên tàu Yong Shun bị cháy trên biển vào bờ an toàn vào hồi tháng 11/2019.

BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN ĐỊA BÀN

Xác định công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ phụ trách các tàu xây dựng kế hoạch tuần tra bảo đảm chặt chẽ, bảo vệ an toàn, an ninh trên biển, các mục tiêu trọng điểm, đặc biệt là khu vực phao số “0”. Đồng thời tuyên truyền, vận động ngư dân không khai thác, đánh bắt thủy hải sản trong khu vực hành lang đường ống dẫn khí. Từ năm 2015 đến nay, Hải đội Biên phòng 2 đã phối hợp tuần tra hơn 500 giờ tại các vùng biển; phát hiện 11 vụ/11 phương tiện vận chuyển 593,3 tấn dầu DO, 1.000 tấn dầu FO, 4,2 tấn dầu thải không có đầy đủ giấy tờ theo quy định; 62 phương tiện vận chuyển khoáng sản trái phép; 1 vụ/1 phương tiện phá hủy rạn san hô trái phép…

Bên cạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên biển, Ban Chỉ huy Hải đội Biên phòng 2 cũng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tổ chức phát tờ rơi, hàng trăm đĩa DVD tuyên truyền về việc chấp hành pháp luật cho các ngư dân hoạt động trên biển; phối, kết hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tuần tra các địa bàn trọng điểm nhằm duy trì tình hình ANTT tại các bến, bãi neo đậu tàu thuyền; ngăn chặn, bắt giữ các phương tiện dùng thuốc nổ đánh bắt hải sản, các phương tiện nhỏ hoạt động gần hành lang đường ống dẫn khí dưới biển...

“Thời gian tới, Hải đội Biên phòng 2 sẽ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng để phối hợp với các lực lượng kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn; bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị; bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng lãnh hải của tỉnh”, Trung tá Nguyễn Văn Huân, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 thông tin thêm.

Bài, ảnh: MINH NHÂN