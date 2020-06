Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Từ ngày 7 đến 9/6, tại Công viên 30-4, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an tổ chức Hội thao Nghiệp vụ chữa cháy và CNCH khu vực VII. Nằm trong chương trình Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII năm 2020, Hội thao là dịp để lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an các địa phương: Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ công tác.

Các đội tập luyện, chuẩn bị cho ngày thi đấu chính thức.

Hội thao gồm 3 nội dung: chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; chạy tiếp sức 4x100m cứu người và chữa cháy; đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm…

Được biết, từ 7/6, lực lượng cảnh sát PCCC 8 tỉnh, thành phố đã có mặt tại TP.Bà Rịa để tập luyện, chuẩn bị cho ngày thi chính thức diễn ra sáng ngày 9/6.

Theo kế hoạch, Hội thao toàn quốc được tổ chức 2 vòng: vòng loại tổ chức tại 11 khu vực và vòng chung kết dự kiến tổ chức trong tháng 7/2020 tại TP. Đà Nẵng. BTC Hội thao tại BR-VT sẽ chọn 2 đội có thành tích cao nhất và đội chủ nhà (nếu giành hạng 3) tham dự vòng trong.

LƯU TRUNG