Bắt đối tượng mua bán ma túy tại địa bàn TP.Vũng Tàu

Ngày 9/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thanh Tú (18 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Thông qua công tác quản lý địa bàn, lúc 22 giờ ngày 8/6, tại khu Á Châu, Phường 2, TP.Vũng Tàu, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP.Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tú đang tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đối tượng tại cơ quan điều tra.

Tang vật bị thu giữ.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay và 5 viên thuốc lắc. Làm việc với cơ quan công an, Tú khai nhận, do bản thân nghiện ma tuý nên đã mua số ma tuý trên với giá gần 5 triệu đồng để sử dụng và bán cho con nghiện. Cũng theo lời khai của đối tượng, trước đó Tú đã nhiều lần bán ma tuý cho con nghiện.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN