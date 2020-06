AN NINH - TRẬT TỰ 8/6

Đánh bạc

Vào ngày 7/6, tại 1 căn nhà trên đường Lưu Hữu Phước, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Thắng Nhất bắt quả tang các đối tượng Phan Văn Toàn (SN 1972), Ngô Thế Sơn (SN 1971), Vũ Văn Khoa (SN 1976) và Trịnh Quốc Việt (SN 1969, cùng trú tại Vũng Tàu) đánh bạc. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 9,2 triệu đồng trên chiếu bạc, 24 triệu đồng trên người các đối tượng, 11 bộ bài tây cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc. Hiện Công an TP.Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý. (Đỗ Trung)

TNGT nghiêm trọng

Vào lúc 12h20 ngày 7/6, trên đường 3/2, khu phố Hải An, TT.Long Hải, huyện Long Điền, xe môtô 72S2-5083 do ông Trần H.B. (SN 1959, HKTT: huyện Long Điền) điều khiển lưu thông trên đường 3/2 theo hướng từ đường Nguyễn Tất Thành đến tỉnh lộ 44A, khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô 72K1-643.41 do Trần Minh Bình (SN 2004, HKTT: TT.Long Hải, huyện Long Điền) điều khiển lưu thông cùng chiều. Hậu quả, ông B. tử vong. Hiện nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. (Độ Luân)

Bắt đối tượng có hành vi đồi bại với cháu bé 3 tuổi

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lương Văn Phúc (SN 1969, HKTT: xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 6/6, Phúc thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé 3 tuổi thì bị gia đình cháu phát hiện. Tại cơ quan công an, Lương Văn Phúc đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Ngọc Mai)