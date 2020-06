Đã vào nghề nề hà chi gian nguy

Trong các vụ cháy, người lính cứu hỏa phải chấp nhận những nguy hiểm chực chờ, xông pha chiến đấu để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. Với họ, khi đã vào nghề là chấp nhận mọi gian nguy.

Lực lượng PCCC tham gia chữa cháy vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa hạt điều của Công ty CP Thành Chí.

Mặc dù không có tiếng súng, không có đối tượng tội phạm, nhưng mặt trận mà những chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07)-Công an tỉnh đang hàng ngày, hàng giờ sẵn sàng chiến đấu luôn gian nan, nguy hiểm.

Đã 2 tháng trôi qua, nhưng những vết sẹo bỏng vẫn hằn trên da thịt Thượng sĩ Đặng Văn Thanh, chiến sĩ chữa cháy khu vực 2, thuộc Phòng PC07. Thượng sĩ Thanh là một trong hàng chục cán bộ chiến sĩ PCCC chiến đấu ròng rã hơn 2 ngày đêm với “giặc lửa” tại kho chứa hạt điều của Công ty CP Thành Chí, KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ.

Thượng sĩ Thanh kể lại: “Lúc đó, vì phải trực tiếp cầm vòi phun chữa cháy, tiếp cận sâu vào hiện trường nên bị nhựa hạt điều bám vào người, gây bỏng. Cũng như các anh em khác, tôi xác định phải vượt qua khó khăn, cố gắng dập tắt đám cháy càng nhanh càng tốt. Đến khi được đưa đi cấp cứu, mình mới biết tay chân bỏng nặng, nhiều phần da bị hoại tử, bong tróc”.

Với quyết tâm “cứu những cái còn trong cái mất”, những người lính cứu hỏa đã cố gắng hết sức để bảo vệ được phần nào tài sản của người dân. Trong vụ hỏa hoạn nói trên, hơn 10 cán bộ, chiến sĩ PCCC bị bỏng nhưng trong suốt 24 giờ chiến đấu với giặc lửa, cuối cùng đám lửa cũng được khống chế, hạn chế đám cháy lan sang các khu vực lân cận.

Trung úy Trần Minh Dương (cán bộ kiểm tra đội PCCC khu vực 2, Phòng PC07), cũng là người bị thương khi tham gia chữa cháy kho hạt điều cho biết: “Nếu không chấp nhận khó khăn, vất vả và đam mê với nghề thì sẽ không có can đảm tham gia vào lực lượng PCCC. Là một chiến sĩ PCCC chúng tôi không sợ hiểm nguy, đương đầu với khó khăn mà chỉ sợ mình đến không kịp, sợ rằng nơi nào đó người dân đang gặp nguy hiểm, sợ khi xuất xe trên đường làm nhiệm vụ bị gặp trở ngại”, Trung úy Dương nói.

Có thể nói nghề lính cứu hỏa luôn đối diện với muôn vàn bất trắc và hiểm nguy. Chỉ một phút bất cẩn, lơ là của người dân, hay chủ quan, xem nhẹ của doanh nghiệp đều có nguy cơ dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Thượng tá Bùi Văn Toản, Phó phòng PC07 cho biết, lực lượng PCCC và CNCH là những chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng, nhưng cũng đầy vinh quang. Bởi khi xảy ra một vụ cháy mọi người chỉ nghĩ làm thế nào để thoát khỏi đám cháy càng sớm càng tốt, thì chiến sĩ lại lao vào đám cháy chiến đấu với “giặc lửa”, quyết tâm nhanh chóng dập tắt đám cháy để cứu người, cứu tài sản. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ trẻ trong đơn vị được học tập, rèn luyện qua công tác thực tế nên trưởng thành và dạn dày kinh nghiệm. Lãnh đạo đơn vị luôn tạo mọi điều kiện để họ vươn lên, trở thành những “hạt giống” giỏi về chuyên môn, mạnh về nghiệp vụ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhiệm vụ, trong mọi hoàn cảnh công tác.

“Đa phần các chiến sĩ Cảnh sát PCCC đều xem đơn vị là nhà. Ăn uống, sinh hoạt ở đơn vị cả tuần và thậm chí cả tháng. Đối với cháy nổ thì không ai có thể nói trước điều gì. Do đó, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi ngoài việc trực chiến sẵn sàng chiến đấu thì cũng chú trọng tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra” - Thượng tá Bùi Văn Toản nói.

