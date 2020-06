Truy tìm chủ chiếc áo liên quan đến vụ giết người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra thông báo truy tìm chủ sở hữu của chiếc áo liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào tháng 3/2020.

Theo thông báo, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đang tiến hành điều tra vụ “Giết người” xảy ra tại nhà số 89/21/7, Phước Thắng, Phường 12, TP. Vũng Tàu ngày 27/3/2020 do bị can Danh Hiếu Nghĩa thực hiện.

Quá trình điều tra xác định bị can Nghĩa có nhặt 1 chiếc áo sơ mi màu trắng hiệu Mango Duit, cúc màu trắng dạng cúc bấm, 2 tay áo dài tại hẻm 89, Phước Thắng, Phường 12, TP. Vũng Tàu rồi dùng dao cắt 1 tay áo để làm mồi lửa, phóng hỏa đốt người.

Cơ quan điều tra đề nghị chủ sở hữu chiếc áo trên đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (189, Bạch Đằng, TP. Bà Rịa, số điện thoại: 02543.858743 - 0907.669696) để làm việc và được giải quyết theo quy định pháp luật.