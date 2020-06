AN NINH - TRẬT TỰ

Xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 16/6, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ điều tra vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5, tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc đối tượng Lê Bá Thái (SN 1968) và Võ Hiền (SN 1984, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã 2 lần xâm hại tình dục cháu P.T.A.T (SN 2008, trú tại huyện Xuyên Mộc). (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 16/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Huỳnh Bảo Trung (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Thắng Nhì, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Trung đang tàng trữ 5 gói ma túy tổng hợp. (Nguyễn Văn)

* Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Ngon (SN 1989, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, tại KP.Thanh Bình, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ lực lượng Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Ngon đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Sơn Khê)

Cháy nhà dân thiệt hại hơn 500 triệu đồng

Ngày 16/6, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà ông Bạch Thanh Tú (SN 1979), ở ấp Việt Kiều, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. Trước đó, mọi người phát hiện lửa phát ra từ nhà ông Tú nên báo lực lượng Cảnh sát PCCC (PC07)-Công an tỉnh và Công an huyện Xuyên Mộc tới dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa đã lan nhanh thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà. Tổng thiệt hại hơn 560 triệu đồng. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 16/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, bà Nguyễn Thị Thêm (SN 1954) và con trai Phạm Đình Khoát (SN 1972, trú tại TP.Vũng Tàu) đi gom rác tại phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu thì xảy ra mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1964, trú tại TP.Vũng Tàu). Sau đó, 2 đối tượng Đặng Quang Minh (SN 1988) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1978, trú tại TP.Vũng Tàu) đến đánh anh Khoát gây thương tích. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 16/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Đào Văn Minh (SN 1997, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại ấp Tây, xã Hòa Long và ấp Phước Tân 5, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa đối tượng Minh đã trộm 33m dây điện trung thế, 4 đầu cos bằng đồng và 3 đầu chì trung thế. (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ xe mô tô hiệu Attila Elizabeth màu vàng biển số 51R5-9198. Vậy ai là chủ sở hữu chiếc xe trên liên hệ Đội Cảnh sát Kinh tế-Công an TP.Vũng Tàu (01, đường 3/2, phường 8) để giải quyết.