AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 15/6/2020

Trộm cắp tài sản

Ngày 15/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, trú tại xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Tuấn đã lẻn vào phòng trọ của anh Trương Thái Thiện (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) lấy trộm 1 hộp trang sức, bên trong có nhiều loại nữ trang có giá trị. Nhưng sau đó đã bị người dân phát hiện và bắt giữ, giao cho Công an thị xã. (Ngô Huy)

Cố ý gây thương tích

Ngày 15/6, Công an huyện Châu Đức tiếp nhận vụ cố ý gây thương tích do Công an xã Suối Nghệ bàn giao. Theo hồ sơ, do mâu thuẫn trong lúc hát Karaoke nên Hồ Quốc Toàn (30 tuổi, trú tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức) đã dùng dao chém Phạm Tuấn Hòa (23 tuổi) và Phạm Tuấn Hiệp (28 tuổi, cùng trú tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức) gây thương tích nặng. (Huy Na)

Tàng trữ trái phép ma túy

Ngày 15/6, Công an TX. Phú Mỹ cho biết vừa tiếp nhận vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy do Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng BR-VT bàn giao. Trước đó, lực lượng Biên phòng bắt quả tang đối tượng Trần Thị Lan (34 tuổi, trú tại phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực khu phố Lam Sơn, phường Phước Hòa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ma túy đá, 12 đoạn ống nhựa chứa heroin, 1 ĐTDĐ và 200 ngàn đồng. (Kim Anh)

* Ngày 15/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an xã Hòa Long tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Thành Nhân (29 tuổi, trú tại TT.Long Điền) đang có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá tại khu vực ấp Tây, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa. (Huy Ngô)

* Ngày 14/6, tại khu vực Cống số 1, đê Hải Đăng, phường 12, TP.Vũng Tàu, Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với Đội phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh, bắt quả tang Võ Vũ Bảo (SN: 1981, HKTT: 383/47 Bình Giã, TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 132 gam ma túy tổng hợp dạng đá và 12 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 1 ĐTDĐ và 1 xe gắn máy. Được biết, Bảo đã có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồn Biên phòng Bến Đá đang hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra mở rộng.

Võ Vũ Bảo cùng tang vật.

Trước đó, vào ngày 11/6, tại 154, Bạch Đằng, Phường 5, TP. Vũng Tàu, Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với Công an Phường 5, bắt quả tang Võ Văn Tiến (SN: 1993, thường trú tại 90, Tiền Cảng, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 5 gam ma túy tổng hợp dạng đá. (Tin, ảnh: Trọng Hiệp)