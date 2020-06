Vững vàng "thế trận lòng dân" nơi biên giới biển

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, BĐBP tỉnh đã có nhiều cách làm hay, khơi dậy tinh thần của quần chúng nhân dân trong xây dựng thế trận biên phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Châu, huyện Xuyên Mộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân.

Những năm trước đây, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đặc biệt là các ngành dịch vụ, du lịch, khu vực biên giới biển do Đồn Biên phòng Phước Thuận quản lý tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT do các đối tượng nghiện ma túy, đồng thời tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ có xu hướng gia tăng. Do đó, ngoài tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, Đồn Biên phòng Phước Thuận còn phối hợp với MTTQ vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy. Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, qua tố giác của người dân, Đồn Biên phòng Phước Thuận đã bắt giữ, khởi tố 12 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 7 vụ khai thác khoáng sản, trộm cắp tài sản, sử dụng ma túy. “Do được tuyên truyền nên đa số người dân đều hiểu được tác hại của ma túy, những biểu hiện của người nghiện ma túy, từ đó tránh xa, đồng thời sẵn sàng cung cấp cho BĐBP các thanh niên có biểu hiện nghiện ma túy để phối hợp với các gia đình đưa đi cai nghiện”, Thiếu tá Nguyễn Minh Trí, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Thuận cho biết.

Từ năm 2015 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng BĐBP hơn 3.795 nguồn tin, trong đó có 2.100 tin có giá trị sử dụng, 1.695 tin tham khảo. Từ các nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bắt giữ, xử lý 261 vụ/337 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 225 vụ/248 đối tượng; 98 vụ/152 đối tượng về các hành vi vận chuyển hàng hóa không có nguồn gốc; vận chuyển hàng hóa thiếu thủ tục giấy tờ; bắt giữ, điều tra, xử lý hành chính 47 vụ/103 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, BĐBP còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương tại 26 xã, phường, thị trấn ven biển thành lập 100 tổ tàu thuyền an toàn, 184 tổ tự quản ANTT khu vực biên giới biển với sự tham gia của hơn 1.000 thành viên. Đây là những hạt nhân nòng cốt, xung kích cùng BĐBP tỉnh tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

Điển hình như Đồn Biên phòng Bến Đá tham mưu cho UBND TP.Vũng Tàu thành lập 21 tổ tàu thuyền an toàn với sự tham gia của 30 phương tiện và 79 thuyền viên, đồng thời thành lập 47 tổ tự quản ANTT khu vực biên giới biển. Nhờ các thành viên các tổ, từ năm 2015 đến nay, Đồn Biên phòng Bến Đá đã điều tra, xử lý 56 lượt tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài, 65 vụ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng BĐBP tỉnh tuần tra, kiểm soát khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải.

Tỉnh BR-VT có khu vực biên giới biển dài 176,1km, từ Bình Châu đến cửa sông Cái Mép và các đảo của huyện Côn Đảo, gồm: 26 xã, phường, thị trấn ven biển của 6 huyện, thành phố. Đồng thời quản lý, kiểm tra, giám sát ANTT tại 55 bến cảng và khu vực phao số “0”. “Để tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tích cực xây dựng nhiều mô hình dân vận, ý tưởng và cách làm thiết thực giúp đỡ người dân, nhằm thắt chặt thêm tình quân - dân nơi biên giới; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là thế hệ trẻ về nhiệm vụ, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh”, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhấn mạnh.

