AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 17/6, Công an huyện Long Điền tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý theo quy định vụ tàng trữ trái phép chất ma túy do Bộ đội Biên phòng Phước Tỉnh bàn giao. Trước đó, lực lượng Biên phòng bắt quả tang đối tượng Trần Hồ Phong (SN 1991, trú tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá.

* Cùng ngày, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý Dương Minh Hải (SN 1986, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại tổ 2, KP 5, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức lực lượng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh phối hợp với Công an TT.Ngãi Giao bắt quả tang Hải đang tàng trữ 4 gói ma túy đá. (Ngô Huy, Nguyễn Văn)

Mượn thử xe rồi chạy mất

Ngày 17/6, Công an TP. Bà Rịa điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình báo, có một đối tượng (chưa rõ lai lịch) đến tiệm mua bán xe máy cũ của ông Phí Văn Ngành (SN 1957, trú tại phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa) hỏi mua 1 xe máy Sirius BKS:72G1-38938 màu xanh, sau đó đối tượng này mượn xe chạy thử sau đó không thấy quay lại. (Huy Na)

Cố ý gây thương tích

Ngày 17/6, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc do không xin được đất của ông Nguyễn Văn Biết (SN 1964, trú tại huyện Xuyên Mộc) nên ông Trần Đình Quang (SN 1970, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã dùng khúc cây đánh ông Biết gây thương tích. (Lê Nguyễn)