Tháo dỡ 7/8 công trình kiến trúc vi phạm

Thời gian qua có dư luận cho rằng Công ty TNHH Việt Trung 1 (222, Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP. Vũng Tàu) bị phạt hành chính và xây dựng nhiều căn nhà gỗ không phép tại địa chỉ nêu trên nhưng không chấp hành việc tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, qua khảo sát của phóng viên Báo BR-VT ngày 17/6, đã có 7/8 công trình vi phạm được công ty tháo dỡ.

Công ty TNHH Việt Trung 1 cam kết từ nay đến 1/7/2020 sẽ tháo dỡ công trình nhà vệ sinh nằm trên lộ giới quy hoạch đường.

Các công trình vi phạm nêu trên tọa lạc tại thửa đất có diện tích rộng 13.048m2, trong đó có 2.780m2 đất chuyên dùng (xây dựng biệt thự, khách sạn) và 10.268m2 đất trồng cây hàng năm. Thửa đất này thuộc tờ bản đồ số 20, địa chỉ 222, Lưu Chí Hiếu, phường 10 đã được UBND tỉnh BR-VT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất là Công ty TNHH Việt Trung 1 được UBND TP. Vũng Tàu xác nhận hợp thức hóa quyền sử dụng đất ngày 27/6/2002.

Năm 2008, Công ty đã cho xây dựng 8 hạng mục công trình có kết cấu móng, cột bê tông cốt thép và cột gỗ, kèo gỗ, mái lợp ngói có tổng diện tích 2.000m2.

Tuy nhiên, do các công trình trên chưa có giấy phép xây dựng nên ngày 14/11/2019, UBND TP.Vũng Tàu đã ra Quyết định số 365/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt công ty trong hoạt động xây dựng với mức phạt 40 triệu đồng, đồng thời buộc DN thực hiện các thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Sau đó vào ngày 8/3/2020 Công ty TNHH Việt Trung 1 có đơn gửi Thành ủy, UBND TP.Vũng Tàu xin dời thời gian tự tháo dỡ công trình xây dựng không phép nêu trên từ ngày 1/4 đến ngày 1/7/2020. Lý do là các công trình vi phạm trên kết cấu bằng gỗ, thi công theo kỹ thuật cao, do nhóm thợ ở các tỉnh miền Bắc trực tiếp lắp đặt, tuy nhiên thời gian qua do tình hình dịch COVID-19 nên nhóm thợ chưa quay lại.

Qua xem xét, lãnh đạo TP.Vũng Tàu đã chấp thuận nội dung này. Thực hiện theo đúng cam kết, từ ngày 6/4 đến nay, Công ty TNHH Việt Trung 1 đã liên tục tháo dỡ các công trình vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo BR-VT vào ngày 17/6, tại khu đất của Công ty TNHH Việt Trung 1, 7 căn nhà gỗ, mái ngói có diện tích từ 30-250m2 đã được công ty tháo dỡ. Hiện chỉ còn công trình nhà vệ sinh kết cấu tường gạch, mái ngói khoảng 20m2. Ông Trần Thanh Tịnh, Giám đốc Công ty TNHH Việt Trung 1 cho biết, việc xây dựng công trình khi chưa được cấp phép do chủ quan, nóng lòng đẩy nhanh tiến độ, để kịp thời đưa vào sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, sau khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty TNHH Việt Trung 1 đã ngưng toàn bộ hoạt động thi công và tháo dỡ 7/8 công trình. Thực hiện theo yêu cầu của Thành ủy, UBND TP. Vũng Tàu, công trình còn lại, công ty sẽ tháo dỡ trước ngày 1/7/2020.

Thông tin với phóng viên Báo BR-VT, ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, quá trình đi kiểm tra thực tế của các cơ quan chức năng thành phố vào chiều 17/6 cho thấy, Công ty TNHH Việt Trung 1 đã tự giác tháo dỡ 7 công trình vi phạm. Hiện nay UBND TP.Vũng Tàu chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Đội trật tự đô thị, UBND phường 10 giám sát quá trình tự tháo dỡ đến ngày 1/7 phải hoàn thành theo đúng cam kết. Trường hợp hết thời hạn mà công ty chưa tháo dỡ xong UBND TP.Vũng Tàu sẽ chỉ đạo phường 10 thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trước một số ý kiến cho rằng, chính quyền bao che cho những vi phạm của DN, theo lãnh đạo TP. Vũng Tàu, thông tin này là hoàn toàn không có cơ sở. TP. Vũng Tàu đã quyết liệt xử lý các vi phạm của Công ty theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

7 căn nhà gỗ, mái ngói nằm trên lộ giới quy hoạch đường đã được Công ty TNHH Việt Trung 1 tự giác tháo dỡ.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM - PHÚC MINH