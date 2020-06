Khen thưởng lực lượng tham gia chuyên án triệt phá đường dây buôn bán người

Ngày 18/6, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên án 272N “Đấu tranh triệt phá đường dây mua bán người xảy ra trên khu vực biên giới biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Đại tá Phan Thăng Long, Phó Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh BĐBP đến dự.

Theo báo cáo tổng kết Chuyên án 272N, ngày 24/9/2019, Đồn Biên phòng Bến Đá tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của Nguyễn Văn Đồng, SN 2003 ở ấp An Phú, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh về việc bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra xác minh, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh nhận định, vụ việc có dấu hiệu hoạt động của tội phạm mua bán người liên quan đến các đối tượng: Trà Thanh Nhân (ngụ tại huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh); Trần Thị Vân (ngụ tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp); Lê Văn Nhân (ngụ tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đồng (dưới 16 tuổi) và anh Nguyễn Văn Linh.

Theo kết quả điều tra, Trà Thanh Nhân là người trực tiếp liên lạc, lừa gạt, đưa anh Nguyễn Văn Đồng và anh Nguyễn Văn Linh từ TP .Hồ Chí Minh về Vũng Tàu chuyển giao cho bà Trần Thị Vân. Sau khi tiếp nhận 2 người, bà Vân đã trả cho Trà Thanh Nhân 8 triệu đồng. Lê Văn Nhân là người tiếp nhận Đồng từ Trần Thị Vân và đưa Đồng làm việc trên tàu cá. Mở rộng điều tra, lực lượng BĐBP xác định được đối tượng tiếp nhận Nguyễn Văn Linh do Trần Thị Vân chuyển giao là Lê Văn Hải, trú tại Phường 5, TP Vũng Tàu). Khi tiếp nhận Linh, Hải đã trả cho Vân 12,5 triệu đồng. Sau đó Hải giao Linh cho một chủ tàu cá để đi biển.

Kết thúc chuyến đi biển vào giữa tháng 9/2019, anh Đồng không được chủ tàu cá trả tiền công với lý do đã trả tiền cho Vân khi nhận anh vào làm. Anh Đồng tìm đến nhà Nhân, nhưng đối tượng này đã bị bắt giữ trong một vụ sử dụng trái phép chất ma túy và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Bức xúc trước việc làm trên của các đối tượng, anh và một số nạn nhân khác đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Nhân và Vân. Đến ngày 4/12/2019, BĐBP tỉnh đã khởi tố vụ án “mua bán người dưới 16 tuổi” đối với Trần Thị Vân (SN 1978, HKTT tại tỉnh Đồng Tháp), đồng thời chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá và rút kinh nghiệm trong chuyên án nêu trên nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh chống tội phạm mua bán người trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh triệt phá đường dây mua bán người xảy ra trên khu vực biên giới biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

NHÂN ĐOÀN