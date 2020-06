AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 9/6/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Hiền (SN 1987, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại nhà của Hiền ở KP.Hải An, TT.Long Hải, lực lượng Công an TT.Long Hải bắt quả tang Hiền đang tàng trữ 1 bộ sử dụng ma túy, bên trong có ma túy đá.

* Cùng ngày, tại khu vực trước bãi giữ xe làng bè Long Sơn (thôn 2, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu), Đồn Biên phòng Long Sơn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Kiệt (SN 1995, trú tại thôn 1, xã Long Sơn) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra trên người đối tượng, đơn vị thu giữ 1 gói nilon có trọng lượng khoảng 3g bên trong chứa chất kết tinh không màu, trong suốt. Đối tượng Kiệt khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá. Trong cốp xe máy của Kiệt còn có 1 gói nilon chứa hạt cần sa, 1 gói cành và lá của cây cần sa khô thái nhỏ, 1 bình xịt hơi cay, 1 điện thoại di động và 2,7 triệu đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, đơn vị thu giữ thêm 1 mã tấu dài 90cm và 1 mã tấu dài 60cm.

Hiện vụ việc đang được lực lượng BĐBP hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ. (Sơn Khê, Minh Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 9/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, anh Nguyễn Duy Thuận (SN 1993, trú tại TP.Vũng Tàu) đến giao hàng tại nhà cho Trần Đình Kiệt (SN 1996), ở đường Lê Lợi, TP.Vũng Tàu thì bị đối tượng này dùng dao đâm vào ngực gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Ô tô con va chạm với xe đông lạnh, 2 người bị thương

Ngày 9/6, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn giữa 1 xe ô tô 5 chỗ và xe đông lạnh chở cá khiến 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, xe ô tô biển số 95A-03043 do ông Vũ Trung Nguyên (SN 1978, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ Quốc lộ 51 về đường Bạch Đằng, TP.Bà Rịa. Khi đến ngã tư Trường Chinh - Nguyễn Tất Thành thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển số 60C-21988 do ông Trần Văn Phúc (SN 1978, quê Đồng Nai) điều khiển chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1982) lưu thông trên đường Trường Chinh hướng về TT.Long Hải, huyện Long Điền. Hậu quả, ông Nguyên và bà Cúc bị thương. Tại hiện trường 2 xe ô tô bị lật nghiêng. Xe ô tô con bị bẹp dúm phần thân, còn xe tải bị vỡ nát phần đầu.

Phần thân xe ô tô con bị bẹp dúm.

(Tin, ảnh: Trí Nhân)