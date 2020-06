AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 3/6/2020

Va chạm xe máy, 2 người thương vong

Ngày 2/6, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong. Qua xác minh được biết, xe mô tô biển số 18P6-2262 do anh Nguyễn V.Ph. (SN 2001, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường Phước Thắng, TP.Vũng Tàu. Khi đến trước nhà số 53A Phước Thắng thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 72H9-1084 do bà Ph.Th.T (SN 1957, quê Hậu Giang) điều khiển. Hậu quả, bà T.tử vong còn anh Ph.bị thương. (Văn Anh)

Một nhà dân bị tấn công bằng chất bẩn

Ngày 2/6, chị Đ.T.H (trú tại đường 2/9, phường 8, TP.Vũng Tàu) đã trình báo cơ quan công an về việc, gia đình chị bị 2 đối tượng lạ mặt đi trên xe máy ném chất bẩn vào nhà lúc rạng sáng cùng ngày. Theo trình bày của chị H, sáng ngủ dậy chị mở cửa để dọn hàng thì hốt hoảng thấy dầu nhớt bị ném đầy trước cửa, văng cả vào trong nhà. Chị H.cho biết thêm, gia đình chị không có mâu thuẫn với ai. Sau khi vụ việc xảy ra chị H.đã đến trình báo với Công an phường 8.

Đoạn clip ghi lại được từ camera của gia đình cho thấy, khoảng 00 giờ 16 phút ngày 2/6, có 2 đối tượng đi trên một chiếc xe máy chạy đến trước cửa hàng kinh doanh và cũng là nhà ở của gia đình chị H. Sau đó, một đối tượng xuống xe đi về phía cửa nhà chị H. và ném một bịch màu đen giống dầu nhớt. Người còn lại ngồi sẵn trên xe máy để chờ.

Sau khi xong việc, 2 đối tượng này còn dùng điện thoại ghi lại hình ảnh vụ việc. Sự việc diễn ra chỉ trong chưa đầy 2 phút. (Phước An)

Đăng ảnh khỏa thân người yêu lên facebook

Ngày 2/6, Công an TP.Bà Rịa đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ có dấu hiệu làm nhục người khác xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, chị Ng.Th.S (SN 1991, trú tại TP.Bà Rịa) và Nguyễn Văn Tr. (SN 1985, trú tại huyện Châu Đức) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Tr.đã đăng ảnh khỏa thân của chị S.lên mạng facebook kèm theo những lời lẽ xúc phạm nên nạn nhân trình báo công an. (Sơn Khê)