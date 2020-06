Bắt đối tượng tàng trữ ma túy

Ngày 1/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu bắt giữ đối tượng Phạm Quan Đứt (27 tuổi, trú tại TT. Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đứt tại cơ quan Công an.

Tang vật bị thu giữ.

Theo thông tin ban đầu, thông qua công tác quản lí địa bàn, lúc 2 giờ ngày 1/6, trước một quán bar trên đường Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, lực lượng trinh sát thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đứt đang tàng trữ trái phép chát ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ của Đứt 48 viên thuốc lắc.

Ngay sau đó Đứt được cơ quan công an đưa về trụ sở làm việc. Làm việc với cơ quan công an, Phạm Quan Đứt khai nhận, một tuần trước thời điểm bị bắt Đứt được một người bạn cho số ma túy trên, y mang về cất giữ để sử dụng, sau đó y xuống Vũng Tàu chơi và mang theo số ma túy trên, nếu có người mua, Đứt sẽ bán cho con nghiện để lấy tiền tiêu xài, tuy nhiên khi Đứt chưa kịp bán ma túy thì đã bị công an phát hiện bắt giữ.

Đứt là đối tượng từng có 2 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN