AN NINH - TRẬT TỰ 1/6

Tàng trữ ma túy bị bắt

Ngày 1/6, Công an TP. Vũng Tàu cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Phạm Quang Đức (27 tuổi, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực đường Lê Hồng Phong, đoạn thuộc phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu. Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ 48 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Ngô Huy)

Bắt quả tang ghi số đề

Ngày 1/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Thanh Phượng (49 tuổi, trú tại xã An Ngãi, huyện Long Điền) về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Trước đó, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Phượng đang có hành vi ghi số đề cho khách tại nhà của mình tại xã An Ngãi. Tại thời điểm bắt quả tang, Cơ quan Công an thu giữ 6,6 triệu đồng tiền mặt, 1 ĐTDĐ hiệu Samsung, 14 tờ phơi đề và 1 số dụng cụ phục vụ việc ghi số đề như bút, giấy than, máy tính casio… (Huy Na)