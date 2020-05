AN NINH - TRẬT TỰ 31/5

Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Ngày 31/5, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô biển số 72C-16069 do anh Lê Minh Tiến (SN 1986, quê Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 328 theo hướng xã Hòa Bình đi xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 1, xã Hòa Bình thì va chạm với xe ô tô biển số 72K-3383 do anh B.V.C. (SN 1981, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Ch.tử vong tại hiện trường. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 31/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại số 199, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.Vũng Tàu do có mâu thuẫn nên Nguyễn Quốc Phong (SN 1995, trú tại TP.Vũng Tàu) đã dùng cây gậy 3 khúc đánh vào vùng mắt anh Nguyễn Ngọc Đức Huy (SN 2004, trú tại TP.Vũng Tàu) gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 31/5, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, lợi dụng sơ hở kẻ gian đã đột nhập vào quán Hai Thành, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc trộm 350 triệu đồng và một số tài sản khác rồi tẩu thoát.

Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà chị Bùi Thị Hải Yến (SN 1978), ở đường Đô Lương, Phường 11, TP.Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà chị Yến trộm 2 laptop, 1 máy tính bảng, 1 ĐTDĐ, 1 lắc vàng và 1 triệu đồng tiền mặt. (Phước An)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 31/5, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Mai Đức Dũng (SN 1990, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo hồ sơ, Dũng gây án trên địa bàn TX.Phú Mỹ rồi bỏ trốn nên ngày 18/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định truy nã. Sau đó, Dũng đến Công an TX.Phú Mỹ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 31/5, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Phan Bé Sáu (SN 1985, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, tại đường Bạch Đằng, Phường 5, TP.Vũng Tàu lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Sáu đang tàng trữ 1,2278g ma túy đá. (Nguyễn Anh)