Bắt đối tượng tàng trữ ma túy

Từng có tiền án 7 năm tù giam về tội cướp tài sản, nhưng sau khi ra tù Trương Quốc Đạt vẫn không chịu tu chí hoàn lương mà tiếp tục rơi vào nghiện ngập.

Rạng sáng ngày 2/6, Đạt bị Công an TP. Vũng Tàu bắt giữ khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian bố trí lực lượng nắm tình hình, vào lúc 1 giờ sáng nay (2/6), trước một quán bar trên đường Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, lực lượng trinh sát thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Thắng Tam phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trước Quốc Đạt (28 tuổi, trú tại phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép chát ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ của Đạt 5 viên thuốc lắc và một gói ma túy tổng hợp dạng khay.

Đối tượng Đạt tại cơ quan công an.

Tang vật vụ án.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, đối tượng Đạt khai nhận, ngày 31/5, Đạt mua số ma túy trên của một thanh niên lạ mặt với giá 3,6 triệu đồng để sử dụng.

Cơ quan công an cho biết, năm 2010, Đạt bị Tòa án nhân dân TP. Vũng Tàu xử phạt 7 năm tù giam, cuối năm 2016, Đạt mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống, năm 2017 Trương Quốc Đạt bị công an TP. Vũng Tàu phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy và bị chính quyền địa phương đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN