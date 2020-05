Nhìn lại hành trình "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước"

Thời gian qua, Ban ATGT tỉnh đã triển khai cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Sau gần 1 năm thực hiện, cuộc vận động đã góp phần xây dựng môi trường giao thông đường thủy văn minh, an toàn.

Nhân viên Công ty CP cảng Sao Mai vận động các thuyền viên nêu cao ý thức chấp hành quy định pháp luật giao thông.

TỪ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU

Khu vực Cảng tàu dịch vụ Sao Mai từng là điểm nóng về mất ATGT đường thủy do một số công trình nổi xây dựng lấn chiếm luồng, che khuất tầm nhìn của các phương tiện giao thông. Ngoài ra, nơi đây còn có một bến đò tự phát với hàng chục phương tiện loại nhỏ chuyên chở người, vận chuyển hàng hóa ra ghe, tàu neo đậu ngoài biển. Tuy nhiên các phương tiện này chưa được kiểm định về an toàn giao thông, thiếu áo phao, thiết bị cứu sinh, tiềm ẩn nguy cơ dễ dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT). Vì vậy, trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước” được phát động vào tháng 7/2019, Ban ATGT tỉnh đã chọn Cảng tàu dịch vụ Sao Mai của Công ty CP cảng Sao Mai (115B, Trần Phú, TP.Vũng Tàu) để triển khai thí điểm. Đây là mô hình đầu tiên của tỉnh nhằm hướng đến mục tiêu hình thành văn hóa giao thông, bảo đảm ATGT trên các tuyến, luồng, bến bãi.

Ông Trần Văn Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP cảng Sao Mai cho biết, từ khi triển khai mô hình đến nay, Cảng tàu dịch vụ Sao Mai đã tích cực phối hợp với Đội tuyên truyền và xử lý TNGT (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an tỉnh), Đồn Biên phòng Bến Đá (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh), Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND Phường 5 (TP.Vũng Tàu) và các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, người tham gia giao thông nêu cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) như: sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh khi đi tàu thuyền, cách cứu hộ đuối nước. Ngoài ra, Cảng tàu dịch vụ Sao Mai đã tích cực vận động các chủ tàu thuyền trang bị thùng rác trên tàu để thu gom rác, không xả rác ra biển nhằm bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhờ đó đã góp phần ngăn chặn được các vụ TNGT đường thủy, riêng quanh khu vực cảng không xảy ra các vụ việc mất an toàn, an ninh trật tự tại cảng. “Được các cán bộ tuyên truyền và phổ biến nhiều lần, bản thân tôi đã hiểu rõ về những lỗi vi phạm ATGT đường thủy và các hành vi nghiêm cấm trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ, cách xử lý những tình huống nguy hiểm mà ngư dân thường gặp trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên sông, biển để phòng tránh”, ông Trần Quang Trung, thuyền viên tàu Phú Long 28 (Công ty CP Thương mại và Dịch vụ dầu khí Phú Long) cho biết.

Không chỉ triển khai thí điểm mô hình “Cảng Sao Mai an toàn, văn minh”, thời gian qua, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan duy trì, đẩy mạnh cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” bằng các hình thức cụ thể như: treo 290 băng rôn; 672 áp phích; tổ chức hội nghị tuyên truyền cho 380 lượt người dân về Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường thủy, một số điểm quy định đối với phương tiện thủy thô sơ tham gia giao thông ĐTNĐ; trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý phương tiện có tải trọng dưới 1 tấn, sức chở dưới 5 người và các bè trong hoạt động ĐTNĐ. Qua đó yêu cầu các chủ phương tiện ký cam kết thực hiện quy định bảo đảm ATGT đường thủy.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI, NHÂN RỘNG

Theo ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT, Phó Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, TNGT đường thủy ít khi xảy ra, nhưng khi xảy ra hậu quả thường nghiêm trọng, việc khắc phục hậu quả vô cùng khó khăn, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Do vậy, nhằm nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” và bảo đảm ATGT đường thủy trong mùa mưa bão, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực trật tự ATGT đường thủy, không được lơ là trong kiểm tra, xử lý phương tiện. Đồng thời tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT đường thủy cho thuyền trưởng, thuyền viên, ngư dân. Đặc biệt tập trung tuyên truyền về những lỗi vi phạm thường gặp của người dân trong hoạt động giao thông ĐTNT và cách xử lý các tình huống nguy hiểm mà ngư dân thường gặp trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy sản trên sông, trên các cửa biển; cách cứu nạn người bị đuối nước; nêu cao ý thức sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh khi đi tàu, thuyền, bè...

Ông Trần Thượng Chí cho biết thêm, từ những hiệu quả bước đầu trong việc triển khai thí điểm xây dựng “Cảng dịch vụ Sao Mai an toàn, văn minh”, thời gian tới, Ban ATGT tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy”, “Bến tàu văn hóa, văn minh, an toàn” trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu nhằm hướng đến việc ngăn ngừa, hạn chế các vụ TNGT đường thủy.

Theo Ban ATGT tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có 21 luồng, sông rạch với 110km ĐTNĐ kết nối với các tỉnh trong khu vực và cả nước; hơn 60 cảng, bến thủy nội địa với gần 2.000 phương tiện đang hoạt động. Ngoài ra còn có 10 bến đò khách trên địa bàn TP.Vũng Tàu, huyện Đất Đỏ và TX.Phú Mỹ.



Bài, ảnh: NHÂN ĐOÀN