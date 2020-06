AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 28/6/2020

Xe máy va chạm xe tải, 2 người thương vong

Khoảng 14 giờ chiều 28/6, trên địa bàn huyện Châu Đức xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe máy khiến 2 người thương vong. Vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển số 34C-173.23 do tài xế Nguyễn Văn Thạch (28 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 56 hướng Đá Bạc đi Suối Nghệ. Khi đi đến Vòng xoay Đức Mỹ thuộc xã Bình Ba (huyện Châu Đức) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Luật (72 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) chở theo sau là bà Phạm Thị A. (70 tuổi, vợ ông Luật) và cháu ngoại 4 tuổi lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến bà A. tử vong tại chỗ, ông Luật bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, cháu ngoại bị xây xát nhẹ. (Trí Nhân - Thái Bình)

Bắt đối tượng trộm xe máy

Ngày 28/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1991, quê Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại quán cơm Hà Vy (KP.Tân Lộc, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ), Nghĩa đã trộm 1 xe máy biển số 60C1-35824 của anh Trần Tuấn Phát (SN 1987, quê Long An). (Sơn Khê)

Chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ngày 8/6, tại đường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, đối tượng Đặng Hữu Thịnh (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) mượn của anh Đình Đắc Nguyên (SN 1996, quê Đắk Lắk) 1 xe máy và 1 ĐTDĐ Iphone 8 nhưng đến nay không trả. (Lê Nguyễn)

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 28/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Trần Thị Minh Kiều (SN 1985, quê Kiên Giang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng Đồn Biên phòng Chí Linh bắt quả tang Kiều đang mua bán cho con nghiện tại trước số 1004, đường 30/4, TP.Vũng Tàu.

Cùng ngày, Phòng CSĐT Tội phạm ma túy (PC04)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Huỳnh Văn Tài (SN 2001, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, tại KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền lực lượng PC04 phối hợp với Công an TT.Long Hải bắt quả tang Tài đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Nguyễn Anh)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 28/6, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã bàn giao Nguyễn Thị Linh (SN 2001, trú tại huyện Long Điền) để Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, Linh gây án tại TP.Vũng Tàu rồi bỏ trốn nên ngày 12/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã phải ra quyết định truy nã. Linh được lực lượng PC02 vận động ra đầu thú. (Phước An)