Xe máy va chạm với ô tô tải, 2 người thương vong

Khoảng 14 giờ chiều 28/6, trên địa bàn huyện Châu Đức xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe máy khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển số 34C-173.23 do tài xế Nguyễn Văn Thạch (28 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) điểu khiển lưu thông trên QL 56 hướng Đá Bạc đi Suối Nghệ. Khi đi đến vòng xoay Đức Mỹ thuộc xã Bình Ba (huyện Châu Đức) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Luật (72 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) chở theo sau là bà Phạm Thị Anh (70 tuổi, vợ ông Luật) và 1 bé gái khoảng 4 tuổi (cháu ngoại) lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến bà Anh tử vong tại chổ, ông Luật bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa, rất may đứa cháu ngoại chỉ bị xây xát nhẹ.

Theo một số người dân chứng kiến có mặt tại hiện trường, lúc xảy ra tai nạn xe tô tô tải bỏ chạy cách hiện trường khoảng 100m thì bị một người dân dùng xe máy đuổi theo chặn đầu, lúc này tài xế mới dừng xe lại, sau đó rời khỏi hiện trường.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH