AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 25/6/2020

Va chạm với xe máy cày, một người tử vong

Ngày 25/6, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Trước đó, xe máy xới chở bồn nước do anh Ng.V.V. (SN 1996, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên đường nông thôn ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc thì xảy ra va chạm với xe máy cày biển số E2804 do ông Trần Văn Quý (SN 1974, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, anh V. tử vong. (Nguyễn Anh)

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 25/6, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Trần Văn Xuân (SN 1996, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại đường nông thôn tổ 11, ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Xuân đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp.

* Cùng ngày, lực lượng Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh đã bắt vợ chồng Lê Hoàng Trung (SN 1994, trú tại huyện Long Điền) và Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1997, quê Vĩnh Long) khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại khu vực tổ 8, ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, lực lượng PC04 đã bắt quả tang Trung và Trâm đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho 5 con nghiện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 túi nilông chứa tinh thể màu trắng, các đối tượng khai nhận là ma túy đá. Hiện, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trung và Trâm để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. (Nguyễn Văn)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 25/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Chín (SN 1989, trú tại huyện Long Điền) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Qua xác minh được biết, Chín gây án tại vũ trường Topnew, TP.Bà Rịa rồi bỏ trốn. Sau đó, Chín đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng bắn đạn cao su và 1 viên đạn. (Trí Nhân)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 25/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, một đối tượng lạ mặt đến cửa hàng mua mua bán xe máy cũ của ông Phi Văn Ngành (SN 1957), ở ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa hỏi mua xe máy biển số 72G1-38938. Sau đó, đối tượng đề nghị được chạy thử xe nhưng không quay lại. (Phước An)

Hủy hoại tài sản

Ngày 25/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại KP.Hải Sơn, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ, anh Lương Duy Hải (SN 1995, trú tại TX.Phú Mỹ) phát hiện Phạm Thị Là (SN 1983, trú tại TX.Phú Mỹ) đang nhổ 154 cây sưa đỏ trên đất của mình nên báo công an. (Trí Nhân)

Giao nộp vũ khí

Ngày 25/6, Công an xã Hòa Long, TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ việc người dân giao nộp 4 mã tấu và một súng côn. Trước đó, qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lương chức năng địa phương, anh Đào Văn C. (SN 1986), ở xã Hòa Long, TP.Bà Rịa đã đem số vũ khí trên giao nộp cho công an xử lý theo quy định. (Sơn Khê)