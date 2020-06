AN NINH - TRẬT TỰ 26/6/2020

Xe con đâm vào xe tải bị hư hỏng nặng

Lúc 15h15, ngày 26/6, tại ngã 5 Võ Văn Kiệt - Phạm Hùng (phường Long Tâm, TP. Bà Rịa) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô 5 chỗ BS 72A-309.52 (chưa rõ lai lịch) và xe tải BS 72C-132.37 do ông Nguyễn Minh Hảo (34 tuổi, quê BR-VT) điều khiển (ảnh).

Tại hiện trường, xe con bị hư hỏng nặng phần đầu. Không có thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ TNGT đang được CSGT Công an Bà Rịa điều tra, làm rõ. (Trúc Giang)

Trộm cắp tài sản

Ngày 26/6, Công an TP. Vũng Tàu đã tiếp nhận hồ sơ 1 vụ “trộm cắp tài sản” do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bàn giao. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Long Sơn tuần tra kiểm soát tại khu lọc hóa dầu Long Sơn, TP. Vũng Tàu đã phát hiện, bắt quả tang Quảng Trọng Sơn (SN 1988) và Trần Trung Dũng (SN 1993, cùng trú tại xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) đang trộm dầu diesel. Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục xử lý. (Ngọc Mai)

Cố ý làm hư hỏng tài sản

Ngày 26/6, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý 1 vụ “cố ý làm hư hỏng tài sản” do Công an xã Phước Thuận chuyển giao. Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 25/6, tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, sau khi đi nhậu về, Huỳnh Văn Duy (SN 1997, HKTT: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) đã dùng quẹt lửa đốt đồ đạc trong nhà của chị Nguyễn Thị Tú Nữ (SN 1991, HKTT: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc). Đây là căn nhà được chị Nữ cho Duy cùng vợ con ở nhờ. (Thành Lưu)

Bắt giữ 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Công an huyện Xuyên Mộc vừa triệt phá thành công 1 ổ nhóm gồm 4 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy: Bùi Thị Bích Ngọc (25 tuổi), Dương Trọng Nghĩa (27 tuổi) cùng trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc), Nguyễn Thị Thu Vân (37 tuổi) trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc và Vũ Quang Tuấn (43 tuổi) trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM. Trước đó, vào ngày 25/6, các trinh sát Công an huyện Xuyên Mộc bất ngờ kiểm tra nhà của Bùi Thị Bích Ngọc tại ấp Thạnh Sơn 3, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, phát hiện Ngọc, Nghĩa và hai con nghiện cùng 1 số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ được 3 túi nilon chứa ma túy đá, được Ngọc mua về để bán lại cho con nghiện. Hiện, Công an huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của các đối tượng này. (Lê Na)