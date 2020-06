Vì cộng đồng không ma túy

Những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, biến tướng khó lường và có xu hướng gia tăng, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng, gây không ít khó khăn cho công tác phòng, chống.

Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh Trường Dân tộc nội trú tỉnh.

Tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày 26/6 hàng năm được lấy là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của của tệ nạn ma túy và nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma túy.

DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Theo đánh giá của Công an tỉnh, điều đáng lo ngại là một số đối tượng sau khi sử dụng ma túy tổng hợp đã bị “ảo giác”, gây ra một số vụ án giết người, cố ý gây thương tích cho người khác hoặc tự gây thương tích cho bản thân, trở thành mối quan tâm lo lắng và bức xúc trong nhân dân…

Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng công an đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy; tập trung điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tội phạm về ma túy. Qua đó, đã phá nhiều chuyên án ma túy lớn, phức tạp.

Đơn cử như ngày 1/4 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TX. Phú Mỹ đã bắt Nguyễn Văn Linh (31 tuổi), Phạm Quang Huy (27 tuổi), Lê Công Triệu (36 tuổi) và Chế Thị Mỹ Duyên (19 tuổi) cùng trú tại Đồng Nai để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo đó, trưa ngày 31/3, Công an TX. Phú Mỹ kiểm tra nhà trọ của Chế Thị Mỹ Duyên ở phường Tân Phước và phát hiện 4 nam và 3 nữ, trong đó có Lê Công Triệu và Chế Thị Mỹ Duyên đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, công an thu giữ của Duyên 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 3 gói ma túy của Lê Công Triệu. Triệu khai nhận 3 gói ma túy trên do Nguyễn Văn Linh giao cho mình cất giữ để bán cho các con nghiện.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Linh và Phạm Quang Huy đang lên TP.HCM lấy ma túy để vận chuyển về TX. Phú Mỹ tiêu thụ, công an đã bắt giữ 2 người này. Khám xét chiếc ôtô của Linh và Huy, công an thu giữ 2 gói ma túy có trọng lượng khoảng 100g cùng một số phương tiện dùng để mua bán, sử dụng ma túy.

Lực lượng CSĐT Tội phạm ma túy (PC04) phối hợp với lực lượng CSGT (PC08)-Công an tỉnh test ma túy các lái xe trên Quốc lộ 51.

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN

Trước tình hình tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, để lại hậu quả nặng nề trên các mặt đời sống xã hội, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến người dân, các địa bàn trọng điểm, khu vực đông dân cư những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy.

Thượng tá Lâm Văn Long, Phó Phòng CSĐT Tội phạm ma túy (PC04)-Công an tỉnh cho biết, hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có tệ nạn ma túy, tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý là 3.327 người, tăng 543 người so với cùng kỳ năm 2019 (3.327/2.874). Trong đó, đang điều trị tại cơ sở cai nghiện là 867 người, đang trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ 272 người, ngoài cộng đồng là 2.188 người.

Đặc biệt là tuyên truyền các tác hại và hậu quả do ma túy gây ra, để từ đó tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và của cả cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy. Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy như: Tăng cường bố trí trinh sát “nằm vùng” ở những địa bàn phức tạp về ma túy để nắm tình hình; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, sàng lọc phát hiện các đối tượng nghi vấn. Phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như vũ trường, quán bar, beer club, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ... để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về ma túy.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN