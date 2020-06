AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 18/6/2020

Bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 18/6, Đồn Biên phòng Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) đã lập hồ sơ xử lý Phạm Chí Hiếu (ảnh, chủ quán cà phê Thiên Kim ở tổ 1, ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào 11 giờ 45 phút ngày 17/6, tại quán cà phê Thiên Kim, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Thuận phối hợp với Công an xã Phước Thuận bắt quả tang Hiếu đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 200 ngàn đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 dao, 1 kiếm và 1 mã tấu.

* Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Lên (SN 1991, quê Cà Mau) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Trần Phú, TP.Vũng Tàu lực lượng Công an phường 5, TP.Vũng Tàu bắt quả tang Lên đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. Trước đó, năm 2017, Lên bị đưa đi cai nghiện bắt buộc tại TX.Phú Mỹ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. (Minh Nhân, Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 18/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Huỳnh Anh Dưỡng (SN 1987, quê Bình Thuận) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, tại đường Võ Thị Sáu, TP.Vũng Tàu do có mâu thuẫn nên Dưỡng đã dùng kéo đâm bà Trần Thị Kim Anh (SN 1976, TP.Vũng Tàu) gây thương tích. (Trí Nhân)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 18/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Hồ Trần Vĩnh (SN 1991, quê Cà Mau) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ đối tượng Vĩnh đã nhiều lần cưỡng đoạt của chị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1993, trú tại TX.Phú Mỹ) tổng số tiền 2 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 18/6, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Hoàng Văn Nghiên (SN 1972, KP7, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) trộm 1 xe máy biển số 72H1-10549 rồi tẩu thoát. (Phước An)

Thanh niên bỏ chạy để lại 3 mã tấu

Ngày 18/6, Công an phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa đã tiến hành thu giữ 3 mã tấu để xử lý theo quy định. Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng Công an phường Phước Nguyên phát hiện 1 đối tượng nghi vấn đang đứng tại lề đường thuộc KP4 nên tiến lại kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng công an đối tượng này đã bỏ chạy để lại 3 mã tấu và 1 khẩu súng nhựa. (Sơn Khê)