AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 11/6/2020

Bắt đối tượng mua bán người

Ngày 11/6, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1990, trú tại huyện Long Điền) về hành vi mua bán người. Tại Sơn La, lực lượng PC02 phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt Hạnh khi lẩn trốn trên địa bàn tỉnh này. Theo hồ sơ, năm 2018, vì muốn thu lợi bất chính nên Hạnh đã tìm cách dụ dỗ các cô gái, phụ nữ Việt Nam khó khăn về kinh tế để tiếp cận, hứa hẹn về cuộc sống giàu sang, sung túc nhằm lừa bán họ qua Trung Quốc. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/6, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC04)-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Lê Hoàn Linh (SN 1999, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường liên thôn thuộc ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền lực lượng PC04 phối hợp với Công an xã Phước Tỉnh bắt quả tang Linh đang tàng trữ 2 gói ma túy đá. (Phước An)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 11/6, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt Huỳnh Thanh Hải (SN 2001, trú tại TP.Bà Rịa) và Nguyễn Văn Dương (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Theo thông tin ban đầu, do quen biết trên mạng xã hội, nên trong khoảng thời gian tháng 4/2019 và tháng 10/2019, Hải và Dương đã quan hệ tình dục với cháu Ng.T.Đ.T (SN 2005, trú tại TP.Vũng Tàu). Đến giữa tháng 2/2020, người nhà phát hiện cháu T.có thai 6 tháng nên báo cơ quan công an. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/6, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Trương Văn Đạt (SN 1999), Văn Chí Thịnh (SN 1999) và Nguyễn Văn Trung (SN 1998, quê Kiên Giang) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, do có mâu thuẫn tiền bạc nên Đạt rủ Thịnh và Trung đến nhà nghỉ Ngọc Anh, đường Trần Phú, TP.Vũng Tàu đánh anh Danh Cộng (SN 1988, quê Kiên Giang) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm xe máy

Ngày 11/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh Nguyễn Nhật Trường (SN 1989), ở KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ. Theo trình bày của bị hại, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Trường trộm 1 xe máy hiệu Airblade biển số 72E1-63012. (Lê Nguyễn)

Tiêu thụ tài sản trộm cắp

Ngày 11/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, quê Lâm Đồng) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua xác minh được biết, dù biết xe máy biển số 95H1-52333 do trộm cắp mà có nhưng Hùng vẫn tiêu thụ. (Nguyễn Anh)

Khống chế kịp thời vụ cháy

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 11/6, người dân phát hiện khói đen bốc lên từ căn nhà 48/1B đường Lưu Chí Hiếu, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu liền báo lực lượng PCCC (PC07)-Công an tỉnh. Nhận được tin báo, lực lượng PC07 đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Vào thời điểm xảy ra cháy không có ai ở trong căn nhà trên nên không gây thương vong về người. Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Phước An)