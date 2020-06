AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

 Ngày 10/6, Đồn Biên phòng Phước Hải tiến hành điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Lê Hữu Tài (SN 1994, trú tại KP.Long Phượng, TT.Long Điền, huyện Long Điền).

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9/6, tại khu vực đường liên thôn thuộc tổ 14, ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, Đồn Biên phòng Phước Hải phối hợp với Công an huyện Đất Đỏ và Công an xã Long Mỹ bắt quả tang Tài đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp, trọng lượng 4,43g.

 Cùng ngày, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Lê Thị Trường An (SN 1983, trú tại KP.Hải Phong, TT.Long Hải, huyện Long Điền).

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 9/6, tại tổ 41, KP.Hải Tân, TT.Long Hải, huyện Long Điền, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Công an TT.Long Hải tiến hành kiểm tra hành chính khu nhà trọ không số tại tổ 41, KP. Hải Tân, nơi An thuê trọ. Khi bị kiểm tra, An đã tự nguyện giao nộp 9 gói ma túy tổng hợp dạng đá, mua để sử dụng. (Nhân Đoàn)

Trả giá vì “yêu” bạn gái dưới 13 tuổi

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mai Thành Dự (SN 2000, HKTT: huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Theo hồ sơ vụ việc, thông qua mạng xã hội, Mai Thành Dự quen biết và nảy sinh tình cảm với cháu A. (chưa đủ 13 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu). Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2020, Dự và cháu A đã nhiều lần quan hệ tình dục. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý. (Thành Lưu)

Đánh đề bị bắt

Ngày 9/6, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Phượng (SN 1971, trú tại huyện Long Điền) về hành vi đánh bạc. Qua xác minh được biết, tại nhà của Phượng ở ấp An Lộc, xã An Ngãi, huyện Long Điền, lực lượng Công an xã An Ngãi bắt quả tang Phượng đang ghi đề cho con bạc. Tang vật thu giữ hơn 6,6 triệu đồng và 14 phơi đề. (Phước An)

Cố ý làm hư hỏng tài sản

Ngày 9/6, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Bích Liễu (SN 1973, quê TP.Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tải sản. Kết quả điều tra cho biết, tại ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc đối tượng Liễu đã đập 1 kính chắn gió, nắp ca po và 2 gương chiếu hậu xe ô tô của ông Hồ Xuân Thống (SN 1964, quê Đồng Nai). (Trí Nhân)