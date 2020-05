Bất an vì bị em rể hăm dọa

Báo BR-VT nhận được đơn thư của bà Trần Thị Thủy Ch., trú tại thôn Quảng Thành, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức phản ánh về việc gia đình bà bị người khác đến gây rối, đập phá nhà cửa nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Xung quanh vấn đề trên, phóng viên Báo BR-VT đã đi tìm hiểu.

Cửa kính nhà bà Ch. bị đập bể phải dùng băng keo dán lại.

Theo trình bày của bà Ch., những ngày qua gia đình bà luôn “ăn không ngon, ngủ không yên” vì lo sợ người em rể của bà lại tiếp tục qua đập phá nhà cửa, đồ đạc của gia đình bà. Bà Ch. kể: “21 giờ 20 phút đêm ngày 18/4 trong lúc cả gia đình bà đang ngồi trong nhà xem tivi thì Nguyễn Văn K. (em rể của bà, nhà cách đó khoảng 100m) đến la ó, có những lời lẽ đe dọa vợ chồng bà. Do lo sợ nên gia đình bà chốt chặt cửa không cho K. vào nhà. Vì vậy, K. đã dùng chân, gạch đá đập làm hư hỏng cửa chính và làm vỡ kính cửa sổ của nhà”.

Theo bà Ch. việc đập phá này vừa xảy ra. Tuy nhiên mấy tháng trước đó, một người quen của gia đình bà từ Bình Dương xuống nhà chơi cũng bị người lạ dùng đá chọi vỡ kính xe. Vì không biết đích xác ai nên gia đình bà không đi báo công an.

Ông Ngụy Văn Tr. (chồng bà Ch.) thông tin thêm: K. là em cột chèo với ông chứ không phải người ngoài xa lạ. Từ trước đến nay, vợ chồng ông Tr. không có mâu thuẫn gì với K. Do đó, cả gia đình ông hoàn toàn không hiểu vì lí do gì K. lại đến gây sự, đập phá nhà mình. “Khi sự việc xảy ra, gia đình tôi đã báo với công an xã đến hiện trường ghi nhận vụ việc. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía cơ quan chức năng. K. sống cách nhà tôi không xa từng có tiền án tiền sự nên gia đình tôi cảm thấy rất bất an. Gia đình tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn nuôi con cái, không muốn gây sự với ai. Nếu như các cơ quan chức năng không có biện pháp răn đe, thì K. sẽ tiếp tục hành xử côn đồ có thể dẫn đến vụ việc nghiêm trọng đối với gia đình tôi chỉ sớm muộn mà thôi”, ông Trung lo lắng nói.

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT xung quanh sự việc nêu trên, ông Trần Đình Hảo, Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, cho biết, sau khi nhận được phản ánh của gia đình bà Ch. về việc bị ông K. chửi bới, đe dọa và đập phá nhà cửa, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an xã xuống xác minh, làm việc với các bên liên quan. Tuy nhiên, qua nhiều lần làm việc K. không thừa nhận hành vi đập phá làm hư hại cửa của gia đình bà Ch.. Vì vậy, thời gian tới, UBND xã sẽ chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục làm việc với ông K. giải quyết vụ việc cho hợp tình, hợp lý cả đôi bên. Đồng thời, lực lượng công an cũng tăng cường nắm địa bàn, thường xuyên gọi hỏi, răn đe một số đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự tại địa phương để bảo đảm ANTT, không làm người dân hoang mang.

SƠN KHÊ