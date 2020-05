Hàng ngàn trường hợp bị xử lý vi phạm

Từ ngày 15/5 đến nay, lực lượng CSGT (PC08) - Công an tỉnh và CSGT công an các địa phương đã ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông. Qua đó phát hiện xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Một trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính vì điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều, không xuất trình được các giấy tờ xe… trên tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ.

Có mặt tại các chốt kiểm tra lưu động của lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua, phóng viên ghi nhận hầu hết các trường hợp bị dừng xe đều có các lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: vi phạm nồng độ cồn, đi sai làn đường, chạy ngược chiều, lấn tuyến, chạy quá tốc độ cho phép, không đội nón bảo hiểm...

Điển hình như trường hợp của ông Nguyễn H.H (quê Đồng Tháp) bị lập biên bản xử phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn tại chốt kiểm tra của CSGT Công an tỉnh trên tuyến QL51 đoạn qua khu vực TP.Bà Rịa. Tương tự, bà L.T.Ph (nhà ở phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) bị lực lượng CSGT Công an tỉnh dừng phương tiện kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm với các lỗi: đi ngược chiều, không đội nón bảo hiểm, không mang giấy tờ xe.

Theo Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT (PC08)-Công an tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ 6 giờ ngày 15/5 đến nay, PC08 đã huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đồng loạt ra quân. Trong đó, lực lượng CSGT đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) như: sử dụng rượu bia, ma túy và các chất kích thích khác khi tham gia giao thông; phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; đi sai phần đường, làn đường, đi ngược chiều; vượt đèn đỏ, không đội nón bảo hiểm, chở hàng cồng kềnh, chở quá số người quy định, xe quá tải trọng, không che phủ bạt…

Theo đó, sau hơn 1 tuần ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh và Công an các địa phương đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt 1.186 trường hợp vi phạm, tạm giữ 126 phương tiện, tước GPLX 83 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với số tiền phạt hơn 573 triệu đồng.

Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe ô tô trên Quốc lộ 51.

Đại tá Lê Văn Ninh cho biết, việc mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, làm giảm các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã chủ động phối hợp với các lực lượng khác, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ. “Vì vậy thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động này, đặc biệt là chú trọng kiểm tra các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, những tuyến đường thường xảy ra các vụ TNGT, ùn tắc giao thông”, Đại tá Lê Văn Ninh nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN