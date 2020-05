An ninh - Trật tự 25/5

Cướp giật sa lưới

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam: Đoàn Trung Trí (29 tuổi, sống lang thang) và Đẩu Hiếu Nghĩa (41 tuổi, trú tại Phường 4, TP. Vũng Tàu) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chiều 21/5, 2 đối tượng này giật ĐTDĐ của một người phụ nữ đang dừng xe gọi điện trên đường Bình Giã (phường Rạch Dừa). (An Bình)

* Ngày 25/5, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý 1 vụ “Cướp giật tài sản” xảy ra trên địa bàn. Vào lúc 15h20 ngày 23/5, tại khu vực cầu Dài, xã Phước Hội, chị Trần Thị Lê (trú tại TT.Đất Đỏ) bị kẻ gian chiếm đoạt 1 ĐTDĐ iphone 7 Plus. Qua điều tra, Công an huyện đã mời Nguyễn Hữu Lợi (SN 1993, HKTT: TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) đến làm việc và Lợi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. (Thành Lưu)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/5, Công an TX.Phú Mỹ đã tạm giữ hình sự Lê Thanh Huy (trú tại xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Lúc 12h30 ngày 25/5, tại tổ 2, ấp Tân Hà, xã Châu Pha, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an thị xã phối hợp với Công an xã Châu Pha bắt quả tang Huy đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Đỗ Lê)

 Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hoàng Siêu (SN 1989, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, lực lượng Công an xã Phước Tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Điền bắt quả tang Siêu đang tàng trữ 2 gói ma túy đá. (Nguyễn Văn)

TNGT 2 người thương vong

Công an huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. Khoảng 13h10 ngày 23/5, xe mô tô biển số 72G1-68919 do anh Lê M.Ngh. (SN 1993, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên đường ven biển theo hướng từ chợ Bình Châu về Quốc lộ 55. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Thanh An, xã Bình Châu thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72K6-6778 do anh Ng.V. B (SN 1990, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông từ 1 quán ăn bên đường đi ra. Hậu quả, anh B. tử vong còn anh Ng. bị thương. (Anh Văn)

Cố ý gây thương tích

Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Trần Minh Phúc (SN 2002, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, do có mâu thuẫn nên Phúc đã dùng dao chém Nguyễn Trung Hậu (SN 2000, trú tại huyện Xuyên Mộc) gây thương tích. (Trí Nhân)

Hủy hoại tài sản

Công an TP.Bà Rịa vừa lập hồ sơ điều tra, xác minh vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, một số thanh niên lạ mặt đã vào tiệm spa Mỹ Mỹ (đường Nguyễn Đình Chiểu, TP.Bà Rịa) của chị Đoàn Thị Mỹ Ánh (SN 1990, trú tại TP.Bà Rịa) đập phá 1 cửa kính, 1 máy phun xăm rồi bỏ đi. (Nguyễn Anh)