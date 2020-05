Bắt 2 đối tượng đang mua bán ma túy

Ngày 25/5, Công an TP. Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra vụ mua bán ma túy xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24/5, tại ngã Tư giao nhau giữa đường Trương Vĩnh Ký và Hoàng Diệu, lực lượng Công an Phường 1, TP.Vũng Tàu bắt quả tang Huỳnh Ngọc Phước (SN 1991) và Huỳnh Trí Tâm (SN 1986, trú tại TP.Vũng Tàu) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Tâm bị bắt giữ với hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trên người của Tâm 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất ma túy đá. Tại cơ quan công an 2 đối tượng khai nhận, ma túy thu giữ được trên người của Tâm do mua của Phước. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

