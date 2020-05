Đang được tại ngoại, lại tiếp tục phạm tội

Công an TP. Vũng Tàu đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Đoàn Thị Cẩm Vân (29 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Đoàn Thị Cẩm Vân.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 25/5, bà Đoàn Thị Thảo (85 tuổi, trú tại Phường 10, TP. Vũng Tàu) đến Công an Phường 10 trình báo về việc vào khoảng 14 giờ ngày 24/5 bà đang nằm ngủ tại phòng khách thì kẻ gian trộm cắp 1 chiếc giỏ xách, bên trong có số tiền 3,5 triệu đồng và 1 ĐTDĐ.

Qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin và quản lý địa bàn, Công an Phường 10 nhanh chóng xác định đối tượng trộm cắp tài sản là Đoàn Thị Cẩm Vân, nên yêu cầu Vân đến cơ quan Công an làm việc. Tại Công an phường, Vân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tiếp tục xác minh về nhân thân Đoàn Thị Cẩm Vân, Công an Phường 10 xác định Vân là đối tượng nghiện ma túy, đã bị Công an huyện Đất Đỏ khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” vào tháng 3/2020, do Vân cùng chồng là Võ Văn Chiến thực hiện vụ trộm cắp chiếc lư hương bằng đồng, tại đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. Đôi vợ chồng này đã bị bắt giữ trên đường mang chiếc lư hương lên TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ và bị khởi tố. Tuy nhiên, Vân có con nhỏ nên được cho tại ngoại, chờ ngày ra tòa. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, Đoàn Thị Cẩm Vân lại tiếp tục phạm tội ngay trong thời gian được tại ngoại.

Tin, ảnh: AN BÌNH