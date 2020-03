Cảnh báo lừa đảo bán khẩu trang "ảo" qua mạng!

Thời điểm hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hầu hết người dân cả nước đang cùng chung tay, dồn sức để phòng, chống dịch COVID-19. Trong khi đó, một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân bằng cách rao bán khẩu trang y tế “ảo” qua mạng. Người dân cần cảnh giác với thủ đoạn này để tránh bị thiệt hại tài sản.

Một số trang cá nhân đang rao bán khẩu trang y tế phòng dịch COVID-19 trên mạng xã hội (ảnh minh họa).

Gần đây, anh L.V.K. (ngụ phường 7, TP.Vũng Tàu) đã đến Công an TP. Vũng Tàu trình báo về việc: Vừa qua, anh K. đang lướt Facebook thì tình cờ đọc được bài viết của một người phản ánh về việc vừa bị kẻ xấu lừa rao bán khẩu trang trên mạng. Cụ thể, sau khi người này đặt mua và gửi tiền vào tài khoản theo yêu cầu, lập tức người mua bị cắt liên lạc, không thể liên hệ được với đối tượng đăng bán khẩu trang. Nhưng điều hết sức bất ngờ với anh K. là hình ảnh đăng kèm bài viết truy tìm kẻ lừa đảo nói trên lại chính là hình ảnh của anh K, còn tài khoản Facebook là của người khác mang tên “Người Vô Tâm”.

Nhận thấy hình ảnh của mình đã bị người khác lợi dụng, anh K.. đã đăng một bài viết lên trang Facebook “Chợ Vũng Tàu” để đính chính sự thật và cảnh báo cho mọi người biết. Sau khi anh K. đăng bài viết cảnh báo, có nhiều người liên hệ với anh cho biết đã bị tài khoản “Người Vô Tâm” lừa đảo với hình thức là bán khẩu trang qua mạng. Cụ thể, sau khi mọi người chuyển tiền vào số tài khoản 00100001873347 mang tên LE VAN CHINH để mua khẩu trang thì đối tượng đã chặn Facebook để mọi người không liên lạc được, cũng không ai nhận được số khẩu trang như đã giao dịch.

Trước đó, vào ngày 14/2, Công an TP.Vũng Tàu cũng nhận được tin tố giác của bà N.T.H. (ngụ tại phường 8, TP.Vũng Tàu) cho biết, thông qua mạng xã hội bà H. có liên hệ với một người phụ nữ không rõ lai lịch qua tài khoản Messenger tên Lê-x Vân để mua khẩu trang y tế. Sau khi thỏa thuận, bà H. chuyển số tiền 4,5 triệu đồng vào tài khoản số 43110001007289 tên NGUYEN MANH HIEU do người phụ nữ trên cung cấp. Sau khi chuyển tiền, chờ mãi vẫn không nhận được khẩu trang như thỏa thuận, bà H. nhiều lần liên lạc qua điện thoại với người phụ nữ trên, nhưng lần nào tổng đài cũng báo: “Số thuê bao này hiện không liên lạc được”. Biết bị lừa, bà H. đã tới cơ quan Công an trình báo.

Qua tìm hiểu được biết, không chỉ 2 trường hợp trên, mà gần đây trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã xảy ra một số vụ lừa đảo bán khẩu trang “ảo” qua mạng tương tự. Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, phát hiện nhiều ca mới nhiễm bệnh, nên làm tăng thêm nỗi lo về dịch bệnh, nhu cầu sử dụng khẩu trang phòng dịch trong nhân dân cũng sẽ càng tăng cao. Vì vậy, việc các đối tượng xấu tiếp tục sử dụng mạng xã hội để lừa đảo vẫn có thể còn xảy ra. Do đó, Công an TP.Vũng Tàu cảnh báo đến người dân, cùng với chủ động phòng dịch COVID-19, cần phải nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với kẻ lừa đảo bán khẩu trang “ảo” trên mạng. Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân phải kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an theo dõi, xử lý.

Mặt khác, người dân cũng cần nâng cao hiểu biết về dịch bệnh COVID-19, thường xuyên cập nhật các kênh thông tin chính thống, thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế, các chuyên gia dịch tễ học về các biện pháp phòng ngừa dịch một cách khoa học, hiệu quả. Theo đó, có thể sử dụng nhiều loại khẩu trang khác nhau, bảo đảm an toàn. Tránh tình trạng chỉ tập trung vào một loại khẩu trang y tế, dễ gây “sốt” thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng lừa đảo rao bán khẩu trang y tế “ảo” trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản người dân.

AN BÌNH