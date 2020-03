AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 16/3/2020

Phá tụ điểm đá gà

Ngày 16/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ điều tra, xử lý 1 vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Trước đó, Công an xã Hòa Long (TP.Bà Rịa) bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Thanh Hoa (SN 1985), Lê Văn Sang (SN 1979), Phạm Thanh Cường (SN 1980) và Đinh Văn Hoa (SN 1962, cùng trú tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa) có hành vi chơi đá gà ăn tiền. Trong đó, Nguyễn Thanh Hoa, Phạm Thanh Cường đều đã có 1 tiền án về tội đánh bạc; Đinh Văn Hoa cũng từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc. (Thành Lưu)

Bắt đối tượng bị truy nã

Vào lúc 11 giờ ngày 15/3, tại đường Bà Triệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu, Công an Phường 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Võ Thành Hiếu (SN 1972, HKTT: Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh) về tội “gây rối trật tự công cộng”. (Đỗ Lê)