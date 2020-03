AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 15/3/2020

Mua bán dâm

Ngày 15/3, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ mua bán dâm xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại nhà nghỉ T.H, khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo, lực lượng Công an huyện Côn Đảo bắt quả tang 1 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm. (Sơn Khê)

Đánh bạc

Ngày 15/3, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành điều tra, xử lý Trần Minh Sơn (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu) và Phạm Tấn Lộc (SN 1994, HKTT Đồng Nai) về hành vi đánh bạc. Qua xác minh được biết, do quen biết từ trước nên Sơn gọi điện cho Lộc cung cấp 3 tài khoản đánh bạc trên trang http:/m.8887799.com với quy ước đổi 1 điểm tương ứng 90 ngàn đồng, nhằm mục đích đánh bài cào 3 lá trực tuyến. Sơn đã thu 3 ngàn điểm tương ứng 270 triệu đồng. (Phước An)

Bắt nhóm thiếu niên độ xe nẹt pô, lạng lách

Phương tiện vi phạm của nhóm thiếu niên bị lực lượng Công an thu giữ.

Ngày 15/3, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Dương T.H. (SN 2005), Đào S.C. (SN 2003), Phạm V.T. (SN 2003), Lê H.S. (SN 2000), Trần Lê C.B. (SN 2006, cùng trú huyện Đất Đỏ) và Trần A.T. (SN 2005, trú tại huyện Long Điền) về hành vi thay đổi kết cấu xe, nẹt pô, lạng lách gây rối trật tự công cộng. Trước đó, lực lượng Công an xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ phối hợp cùng Đội CSGT và Trật tự Công an huyện Đất Đỏ bắt các đối tượng trên có hành vi thay đổi hình dáng, cấu tạo xe, tụ tập gây rối, nẹt bô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường thuộc KCN Đất Đỏ. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 15/3, Công an TX.Phú Mỹ điều tra, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, đối tượng Lưu Văn Thắng (SN 1983) và Lưu Văn Hoàng (SN 1985, trú tại TX.Phú Mỹ) cùng đối tượng tên Mực (chưa rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển ghe đến khu vực sông Mỏ Nhát nơi Công ty Cầu 12 đang thi công, trộm 3 chiếc kích trị giá 90 triệu đồng. (Nguyễn Văn)