AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 13/3/2020

Tổ chức đá gà ăn tiền

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền tiến hành điều tra, xử lý vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền với hơn 20 đối tượng tham gia. Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 10/3, lực lượng Công an xã Phước Tỉnh tổ chức bắt quả tang 1 tụ điểm tổ chức đá gà ăn tiền tại ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh. Cơ quan Công an đã mời các đối tượng có liên quan về làm việc, đồng thời tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu gồm: gà đá, cựa sắt, cân, ĐTDĐ, xe máy và hơn 20 triệu đồng tiền mặt. Qua xác minh, trường gà trên do Trần Phi Hùng (32 tuổi, trú tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh) tổ chức, Nguyễn Lê Minh Nhật (36 tuổi, trú tại ấp Phước Hương, xã Phước Tỉnh) làm trọng tài, Vũ Trường Doanh (24 tuổi, trú tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh) làm nhiệm vụ cảnh giới. (Lê Đồng)

Đối tượng tổ chức đá gà - Trần Phi Hùng khai báo tại cơ quan Công an.

Trộm tài sản

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Phương Thảo (SN 1984, HKTT: phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) để điều tra, xử lý về hành vi trộm tài sản. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 10 giờ ngày 12/3, anh Triệu Đàng Nguyên (SN 1985; HKTT: Quận 4, TP.Hồ Chí Minh) là nhân viên của Công ty N.P. (khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) đến cơ quan Công an trình báo về việc bị mất số tiền 50 triệu đồng tại nơi làm việc. Qua công tác điều tra, xác minh, Công an TX. Phú Mỹ đã mời Lê Thị Phương Thảo đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Thảo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. (Ngọc Mai)

Truy tìm đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra, xác minh vụ: “Sử dụng tài liệu giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đối tượng: Lê Thị Hoan (ảnh), SN 17/3/1974, số CCCD: 034174007833 do Cục Cảnh sát ĐK, QLCT&DL Quốc gia về dân cư cấp ngày 12/7/2019. Quê quán: Thái Bình; HKTT: số 49 (số cũ: 53) Đồ Chiểu, phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT; Những nơi cư trú: TP.Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. Cha: Lê Quý Hào (SN 1928); mẹ: Bùi Thị Minh (SN 1935); chồng: Trần Vũ Gia. Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cách 1cm trên trước đuôi mày trái.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu thông báo đến Công an các địa phương để phối hợp truy tìm. Ai phát hiện được đối tượng có thông tin, đặc điểm nhận dạng như trên, kịp thời báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu để giải quyết. ĐT: 0943.147567 - ĐTV Nguyễn Xuân Thủy thụ lý.