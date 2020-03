Cần xử lý nghiêm hành vi rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng người điều khiển phương tiện gây tai nạn lại trốn khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận. Các trường hợp này đều sẽ bị xử lý nghiêm để răn đe.

Cơ quan Công an khám nghiệm chiếc xe ô tô BKS 72A-160.58 do ông Huỳnh Ngọc Thu gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường rạng sáng 10/3.

MỘT SỐ VỤ ĐIỂN HÌNH

Đến dự đám tang Đại úy Hoàng Duy Tính (SN 1985, trú tại TP.Vũng Tàu), cán bộ Công an phường 12, TP.Vũng Tàu đã hy sinh khi trên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng chống tội phạm và bị tai nạn sáng 10/3 vừa qua, ai cũng bùi ngùi thương tiếc, bởi anh mất khi chỉ vừa tròn 35 tuổi. Đại úy Hoàng Duy Tính là nạn nhân của vụ TNGT do người điều khiển ô tô gây ra rồi rời khỏi hiện trường, không dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 1 giờ 25 phút ngày 10/3, tổ công tác số 2 gồm các lực lượng phường 12, TP.Vũng Tàu điều khiển 2 xe mô tô đang tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên tuyến đường Ven Biển. Khi tới khu vực trước nhà số 97, KP.Phước Thắng, phường 12 thì bất ngờ bị xe ô tô BKS 72A-160.58 do ông Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển tông từ phía sau. Cú tông mạnh đã khiến cả tổ tuần tra bị thương tích phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đặc biệt, Đại úy Hoàng Duy Tính bị chấn thương sọ não, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy - TP.Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây tai nạn, ông Thu điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường, không cấp cứu người bị nạn. Trưa cùng ngày, ông Thu được người nhà đưa đến cơ quan Công an trình diện. Tài xế Thu khai, do điều khiển xe trong trạng thái buồn ngủ, xe chạy quá tốc độ (100km/giờ), không quan sát... nên đã tông vào tổ tuần tra. Vụ TNGT này đã khiến Đại úy Hoàng Duy Tính hy sinh vào sáng 13/3 sau 3 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Một vụ TNGT nghiêm trọng khác đang được Công an TP.Vũng Tàu thông báo truy tìm người gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Qua điều tra cho biết, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 20/2, xe mô tô không rõ biển số do một người đàn ông (không rõ nhân thân) điều khiển lưu thông trên đường 2/9, TP.Vũng Tàu theo hướng từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh về vòng xoay Dầu Khí. Khi đến trước nhà số 533, Bình Giã (đường 2/9), phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu thì xảy ra va chạm với bà Nguyễn T.V. (SN 1944, trú tại 518/3, Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) đang đi bộ từ phải qua trái theo chiều mô tô lưu thông. Sau vụ va chạm, người điều khiển mô tô bỏ trốn khỏi hiện trường, đến nay chưa trình diện cơ quan Công an. Vụ tai nạn khiến bà V. tử vong.

XỬ LÝ NGHIÊM VI PHẠM

Hành vi gây TNGT rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, không đưa nạn nhân đi cấp cứu dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gây bức xúc. Bà Nguyễn Thị Thu (trú tại đường Phước Thắng, phường 12, TP.Vũng Tàu) bày tỏ: “Nếu nạn nhân bị thương nặng nhưng không được cấp cứu kịp thời sẽ tử vong oan uổng. Đề nghị cơ quan chức năng cần xử phạt hành vi này thật nghiêm khắc để răn đe”.

Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT vấn đề trên, Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn Luật sư tỉnh BR-VT cho biết, Điều 38 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất; cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 17, Điều 8 Luật Giao thông đường bộ, hành vi “Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm” bị nghiêm cấm.

Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), quy định: Người vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây tai nạn dẫn đến hậu quả làm chết người, trong trường hợp “Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn” sẽ bị phạt tù từ 3-10 năm. Trường hợp không gây hậu quả nghiêm trọng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người gây TNGT rồi bỏ trốn sẽ bị xử lý hành chính theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”, cụ thể: Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô gây TNGT không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn sẽ bị xử phạt tiền từ 16-18 triệu đồng. Tương tự hành vi này, đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) sẽ bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Tân, Đội phó Đội CSGT và Trật tự - Công an TP. Vũng Tàu, thời gian qua, trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã xảy ra một số trường hợp lái xe gây TNGT nghiêm trọng nhưng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Các vụ việc này thường xảy ra ở những đoạn đường vắng, vào thời điểm đêm khuya hoặc rạng sáng. Tai nạn xảy ra, tuy chưa biết ai đúng, ai sai, nhưng bỏ trốn khỏi hiện trường là hành vi thiếu đạo đức, không thể chấp nhận được. Vì vậy, các cơ sở đào tạo lái xe, cần tăng cường hơn nữa các bài học về đạo đức người lái xe cho học viên. “Những trường hợp lái xe vi phạm quy định về ATGT đường bộ, gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, không cứu giúp người bị nạn đều sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật để răn đe”, Trung tá Nguyễn Xuân Tân nhấn mạnh. Tuy chưa có số liệu thống kê đầy đủ, nhưng trên thực tế, các trường hợp gây TNGT sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường đã bị xử lý theo pháp luật.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN