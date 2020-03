Chủ tài khoản Facebook Đặng Lan Uyên thừa nhận tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

Ngày 15/3, Công an TP.Vũng Tàu củng cố hồ sơ để xử lý Đ.P.L.U. (SN 1999, trú tại Phường 3, TP.Vũng Tàu) theo quy định của pháp luật về hành vi tung tin sai sự thật trên Facebook.

Cơ quan Công an TP.Vũng Tàu làm việc với Đ.P.L.U về hành vi tung tin sai sự thật trên Facebook.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Vũng Tàu đã xác định Đ.P.L.U. là chủ tài khoản Facebook Đặng Lan Uyên đã đăng thông tin trên Facebook ngày 4/3, với nội dung: “chủ bánh khọt ở gần nhà em bị dính, cả gia đình bị hốt đi rồi nha mn ơi…” khiến người dân lo lắng. Quán bánh khọt mà chủ tài khoản Facebook này nói đến là quán Gốc cây vú sữa trên đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 2, TP.Vũng Tàu.

Làm việc với cơ quan Công an vào ngày 13/3, Đ.P.L.U. khai nhận, thông tin chủ quán bánh khọt Gốc cây vú sữa bị nhiễm Covid-19 là nghe được từ 1 khách hàng đến tiệm Spa của mình, sau đó soạn nội dung và đăng tải lên Facebook. Đ.P.L.U. thừa nhận do thiếu hiểu biết, chưa kiểm chứng nguồn tin đã vội vàng đăng tải lên Facebook gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chủ quán bánh khọt và làm người dân bất an. Đ.P.L.U. cũng đã nhận thấy hành vi trên là sai trái, đã gỡ bài và làm bản cam kết không tái phạm.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN