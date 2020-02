An ninh - Trật tự, ngày 7/2

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 7/2, Đồn Biên phòng Phước Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Công an huyện Đất Đỏ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của đối tượng Trần Anh Tuấn (SN 1978, trú khu phố Phước Tiến, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc). Theo hồ sơ, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5/2, tại khu vực trước chợ Đất Đỏ (TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Hải đã phát hiện, bắt quả tang Trần Anh Tuấn đang có hành vi tàng trữ 3 cục bột màu trắng là heroin có trọng lượng khoảng 3gr. (Quang Danh)

Bắt đối tượng trốn truy nã 17 năm

Ngày 7/2, Công an TP.Bà Rịa cho biết đã bắt giữ đối tượng Trương Đình Hùng (SN 1981, HKTT: huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TX.Bà Rịa (nay là TP.Bà Rịa) từ năm 2003. Qua làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Hùng khai nhận: Vào khoảng 20 giờ ngày 1/6/2003 do có mâu thuẫn với Hồ Đắc Huy (SN 1974, quê Phú Yên) nên Đinh Thành Niên (SN 1971, quê Hà Nam) rủ theo Trương Đình Hùng cùng 4 đối tượng khác đi tìm Huy để đánh. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe máy đến chỗ của Huy và xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Bùi Đình Thi (ngụ TX.Bà Rịa) bị Huy đâm tử vong, 1 người khác cũng bị Huy đâm gây thương tích. Sau khi vụ việc xảy ra, Trương Đình Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Cơ quan CSĐT Công an TX.Bà Rịa ra quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng. Quá trình trốn truy nã, Trương Đình Hùng đổi tên thành Trương Đinh Hùng, đổi năm sinh 1979, đổi nơi ở liên tục từ Kiên Giang, Đồng Nai đến Bình Dương. Hiện, Công an TP.Bà Rịa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trương Đình Hùng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. (Thành Trung)

Tìm chủ sở hữu

Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 2 xe máy có đặc điểm: (1) Hiệu Suzuki màu xanh biển số 72F6-8187, số máy 124142655, số khung 120UZYA42655. (2) Hiệu Suzuki màu đen biển số 59S1-20212, số khung 13BWJ-605659, số máy F125-ID605385. Ai là chủ sở hữu 2 xe máy trên, liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (số 1, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu. SĐT: 0886222272 gặp ĐTV Lê Tiến Diện) để giải quyết.